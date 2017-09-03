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Поклонники обрушились с критикой на Яну Рудковскую

Вчера, 23:45
Известный продюсер Яна Рудковская активно ведет свой микроблог в Инстаграм, довольно часто радуя фолловеров новыми снимками.

Поклонники обрушились с критикой на Яну Рудковскую
Но последняя публикация знаменитости вызвала негативную реакцию поклонников. На фотографии Яна запечатлена в лаковых ботфортах апельсинового цвета, но фанаты данный образ не оценили.

«Нелепость просто», «Такие некрасивые», «Отличные ноги.....и так испортить ужасными сапогами!!!!!», «Гусиные лапки», «Ого на рыбалку такие хочу», «ой в таких сапогах на болото можно идти», «Сапоги ужас», «Может это и дорого но совсем некрасиво», «сапоги не плохие но сочетания цветов убийственное...», «Стильные сапоги, на рыбалку хорошо ходить», — оставили комментарии пользователи Сети.

Поклонники обрушились с критикой на Яну Рудковскую


Стоит отметить, что 15 сентября Яна Рудковская и ее супруг Евгений Плющенко обвенчаются, при этом на обряд пара готова потратить круглую сумму денег.

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Ключевые слова: Яна Рудковская

Количество просмотров: 11 622
Автор: zvezda

Автор фото: Instagram

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