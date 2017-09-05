Новый наряд Елены Темниковой сравнили с одеждой из психбольницы

Нередко на своих концертах именно в таких нарядах Елена выходит на сцену. Но иногда у поклонников такие костюмы вызывают ассоциации с больничной одеждой.Артистка недавно сообщила своим поклонникам о том, что разрабатывает свою линию одежды, которая будет продаваться в интернет-магазине. На фото Темникова запечатлена в белом свитере, который фанаты сравнили со смирительной рубашкой.