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Новый наряд Елены Темниковой сравнили с одеждой из психбольницы

Сегодня, 11:43
Известная певица Елена Темникова, несмотря на то, что является обладательницей идеальной фигуры, любит носить мешковатые одежды.

Новый наряд Елены Темниковой сравнили с одеждой из психбольницы
Нередко на своих концертах именно в таких нарядах Елена выходит на сцену. Но иногда у поклонников такие костюмы вызывают ассоциации с больничной одеждой.

Новый наряд Елены Темниковой сравнили с одеждой из психбольницы


Артистка недавно сообщила своим поклонникам о том, что разрабатывает свою линию одежды, которая будет продаваться в интернет-магазине. На фото Темникова запечатлена в белом свитере, который фанаты сравнили со смирительной рубашкой.

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Ключевые слова: Елена Темникова

Количество просмотров: 4 121
Автор: zvezda

Автор фото: Instagram

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