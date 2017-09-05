Артистка недавно сообщила своим поклонникам о том, что разрабатывает свою линию одежды, которая будет продаваться в интернет-магазине. На фото Темникова запечатлена в белом свитере, который фанаты сравнили со смирительной рубашкой.
Новый наряд Елены Темниковой сравнили с одеждой из психбольницы
Сегодня, 11:43
Известная певица Елена Темникова, несмотря на то, что является обладательницей идеальной фигуры, любит носить мешковатые одежды.
Нередко на своих концертах именно в таких нарядах Елена выходит на сцену. Но иногда у поклонников такие костюмы вызывают ассоциации с больничной одеждой.
Артистка недавно сообщила своим поклонникам о том, что разрабатывает свою линию одежды, которая будет продаваться в интернет-магазине. На фото Темникова запечатлена в белом свитере, который фанаты сравнили со смирительной рубашкой.
Артистка недавно сообщила своим поклонникам о том, что разрабатывает свою линию одежды, которая будет продаваться в интернет-магазине. На фото Темникова запечатлена в белом свитере, который фанаты сравнили со смирительной рубашкой.
← Фанаты обеспокоены здоровьем Виктори... Роман Костомаров опубликовал открове... →
Ключевые слова: Елена Темникова
Количество просмотров: 4 121
Количество просмотров: 4 121
Автор: zvezdaПерейти в галерею
Автор фото: Instagram
Поделись с друзьями:
Автор фото: Instagram
Поделись с друзьями:
Похожие новости
Самое популярное за неделю
Комментарии
Принц Гарри поздравил Кейт Миддлтон и принца Уильяма со скорым прибавлением в семье Буквально пару дней назад СМИ распространили официальную информацию - Кейт Миддлтон ждет третьего ребенка.
Холли Мэри Комбс пойдет к алтарю в третий раз Звезда сериала "Зачарованные" актриса Холли Мэри Комбс показала обручальное кольцо.
Кэти Перри и Орландо Блум провели романтические выходные на пляже Певица Кэти Перри и актер Орландо Блум, похоже, снова вместе.
Дени Байсаров признался, почему не выбрал сцену В последнее время младшего сына Кристины Орбакайте Дени Байсарова часто можно увидеть на светских мероприятиях.