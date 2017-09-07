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Джим Керри восхитил фанатов появлением без бороды

Сегодня, 13:25
Летом знаменитый актер Джим Керри шокировал своих поклонников, появившись на публике с длинной седой бородой, которой даже создали свой собственный аккаунт в Твиттере.

Джим Керри восхитил фанатов появлением без бороды
Предполагалось, что Джим запустил свою внешность из-за переживаний в результате самоубийства подруги Катрионы Уайт, которое произошло 2 года назад. Пара разорвала отношения за несколько дней до гибели девушки.

Джим Керри восхитил фанатов появлением без бороды


Эта трагедия отразилась на жизни Джима, он перестал выходить в свет, да и забросил актерскую карьеру.

Джим Керри восхитил фанатов появлением без бороды


Но на днях Керри появился на Венецианском фестивале, восхитив присутствующих цветущим видом. Наконец-то он избавился от растительности на лице и сразу выглядит значительно моложе.

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Ключевые слова: Джим Керри

Количество просмотров: 3 289
Автор: zvezda

Автор фото: Instagram, GRAZIA, ВКонтакте

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