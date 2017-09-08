Беременная Джессика Альба восхищает подобранными образами

Но Джессика, даже будучи беременной, может похвастаться отличным внешним видом и умело подобранными нарядами. На днях она посетила презентацию дизайнера Рэйчел Зоуи и восхитила всех своей элегантностью.На Альбе было надето темно-синее платье, которое подчеркнуло ее округлившийся живот.Знакомство супругов произошло в 2004 году, когда проходили съемки фильма "Фантастическая четверка". Сейчас в семье подрастают две очаровательные дочки, Онор и Хэвен.