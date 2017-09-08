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Беременная Джессика Альба восхищает подобранными образами

Сегодня, 11:56
Знаменитая актриса Джессика Альба сейчас находится в интересном положении, она подарит своему супругу подюсеру Кэшу Уоррену третьего ребенка.

Беременная Джессика Альба восхищает подобранными образами
Но Джессика, даже будучи беременной, может похвастаться отличным внешним видом и умело подобранными нарядами. На днях она посетила презентацию дизайнера Рэйчел Зоуи и восхитила всех своей элегантностью.

Беременная Джессика Альба восхищает подобранными образами


На Альбе было надето темно-синее платье, которое подчеркнуло ее округлившийся живот.

Беременная Джессика Альба восхищает подобранными образами


Знакомство супругов произошло в 2004 году, когда проходили съемки фильма "Фантастическая четверка". Сейчас в семье подрастают две очаровательные дочки, Онор и Хэвен.

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Ключевые слова: Джессика Альба

Количество просмотров: 4 732
Автор: zvezda

Автор фото: Instagram, GRAZIA

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