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Анджелина Джоли появилась на красной дорожке в необычном платье

Сегодня, 16:17
После стильного белого комбинезона, актриса Анджелина Джоли вновь остановила свой выбор на черном цвете.

Анджелина Джоли появилась на красной дорожке в необычном платье
Ни для кого не секрет, что знаменитая голливудская дива просто обожает черный цвет - как для красной дорожки, так и для обычной жизни. Лишь иногда он сменяется белым, как это было на днях на кинофестивале в Торонто, или даже розовым - в такой нетипичной для себя цветовой гамме Джоли представляла свой новый фильм "Сначала они убили моего отца" в Камбодже в феврале нынешнего года.

Анджелина Джоли появилась на красной дорожке в необычном платье


Анджелина Джоли появилась на красной дорожке в необычном платье


Теперь лента представлена и канадским зрителям - накануне в Торонто Энджи появилась на торжественной дорожке премьеры в компании всех своих детей. Актриса прекрасно выглядела в асимметричном наряде, декорированном бантом. Пользователи сети уже отметили, что Джоли словно помолодела на десяток лет.

Анджелина Джоли появилась на красной дорожке в необычном платье


Анджелина Джоли появилась на красной дорожке в необычном платье


Анджелина Джоли появилась на красной дорожке в необычном платье


Анджелина Джоли появилась на красной дорожке в необычном платье


Анджелина Джоли появилась на красной дорожке в необычном платье

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Ключевые слова: Анджелина Джоли

Количество просмотров: 3 796
Автор: Katarina

Автор фото: instagram, vk.com, daily mail

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