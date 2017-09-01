Анджелина Джоли появилась на красной дорожке в необычном платье

Ни для кого не секрет, что знаменитая голливудская дива просто обожает черный цвет - как для красной дорожки, так и для обычной жизни. Лишь иногда он сменяется белым, как это было на днях на кинофестивале в Торонто, или даже розовым - в такой нетипичной для себя цветовой гамме Джоли представляла свой новый фильм "Сначала они убили моего отца" в Камбодже в феврале нынешнего года.Теперь лента представлена и канадским зрителям - накануне в Торонто Энджи появилась на торжественной дорожке премьеры в компании всех своих детей. Актриса прекрасно выглядела в асимметричном наряде, декорированном бантом. Пользователи сети уже отметили, что Джоли словно помолодела на десяток лет.