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Эмилия Кларк решилась на радикальную смену имиджа

Вчера, 21:04
Звезда сериала "Игра престолов" Эмилия Кларк сделала то, о чём её давно просили поклонники.

Эмилия Кларк решилась на радикальную смену имиджа
Публика настолько привыкла к образу Эмилии в роли Дейенерис Таргариен и её светлым локонам, что настоящий, темный цвет волос звезды стал вызывать недоумение. Фанаты сериала и модные издания твердили, что быть блондинкой для Кларк гораздо лучше, чем брюнеткой.

Эмилия Кларк решилась на радикальную смену имиджа


Эмилия Кларк решилась на радикальную смену имиджа


Эмилия Кларк решилась на радикальную смену имиджа


И вот все они добились своего - Эмилия "сдалась" и осветлила волосы. По свежему фото, правда, сложно понять идет ли ей такой цвет и в обычной жизни. Поклонникам остается только ждать, когда отрастут волосы и образ Дейенерис перекочует с экрана в реальную жизнь Эмилии. "О, черт. Я сделала это. Матерь драконов, познакомьтесь с Эмилией. Эмилия, познакомься с Матерью драконов" - написала актриса.

Эмилия Кларк решилась на радикальную смену имиджа


Эмилия Кларк решилась на радикальную смену имиджа

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Ключевые слова: Эмилия Кларк

Количество просмотров: 1 326
Автор: Katarina

Автор фото: instagram, vk.com

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Эмилия Кларк решилась на радикальную смену имиджа Звезда сериала "Игра престолов" Эмилия Кларк сделала то, о чём её давно просили поклонники.
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