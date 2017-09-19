И вот все они добились своего - Эмилия "сдалась" и осветлила волосы. По свежему фото, правда, сложно понять идет ли ей такой цвет и в обычной жизни. Поклонникам остается только ждать, когда отрастут волосы и образ Дейенерис перекочует с экрана в реальную жизнь Эмилии. "О, черт. Я сделала это. Матерь драконов, познакомьтесь с Эмилией. Эмилия, познакомься с Матерью драконов" - написала актриса.
Эмилия Кларк решилась на радикальную смену имиджа
Вчера, 21:04
Звезда сериала "Игра престолов" Эмилия Кларк сделала то, о чём её давно просили поклонники.
Публика настолько привыкла к образу Эмилии в роли Дейенерис Таргариен и её светлым локонам, что настоящий, темный цвет волос звезды стал вызывать недоумение. Фанаты сериала и модные издания твердили, что быть блондинкой для Кларк гораздо лучше, чем брюнеткой.
И вот все они добились своего - Эмилия "сдалась" и осветлила волосы. По свежему фото, правда, сложно понять идет ли ей такой цвет и в обычной жизни. Поклонникам остается только ждать, когда отрастут волосы и образ Дейенерис перекочует с экрана в реальную жизнь Эмилии. "О, черт. Я сделала это. Матерь драконов, познакомьтесь с Эмилией. Эмилия, познакомься с Матерью драконов" - написала актриса.
И вот все они добились своего - Эмилия "сдалась" и осветлила волосы. По свежему фото, правда, сложно понять идет ли ей такой цвет и в обычной жизни. Поклонникам остается только ждать, когда отрастут волосы и образ Дейенерис перекочует с экрана в реальную жизнь Эмилии. "О, черт. Я сделала это. Матерь драконов, познакомьтесь с Эмилией. Эмилия, познакомься с Матерью драконов" - написала актриса.
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Ключевые слова: Эмилия Кларк
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Количество просмотров: 1 326
Автор: KatarinaПерейти в галерею
Автор фото: instagram, vk.com
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Автор фото: instagram, vk.com
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Эмилия Кларк решилась на радикальную смену имиджа Звезда сериала "Игра престолов" Эмилия Кларк сделала то, о чём её давно просили поклонники.
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