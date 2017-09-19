Эмилия Кларк решилась на радикальную смену имиджа

Публика настолько привыкла к образу Эмилии в роли Дейенерис Таргариен и её светлым локонам, что настоящий, темный цвет волос звезды стал вызывать недоумение. Фанаты сериала и модные издания твердили, что быть блондинкой для Кларк гораздо лучше, чем брюнеткой.И вот все они добились своего - Эмилия "сдалась" и осветлила волосы. По свежему фото, правда, сложно понять идет ли ей такой цвет и в обычной жизни. Поклонникам остается только ждать, когда отрастут волосы и образ Дейенерис перекочует с экрана в реальную жизнь Эмилии. "О, черт. Я сделала это. Матерь драконов, познакомьтесь с Эмилией. Эмилия, познакомься с Матерью драконов" - написала актриса.