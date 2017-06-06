Мелания Трамп поразила публику безвкусным нарядом

С момента безупречного выбора наряда для инаугурации супруга Дональда Трампа, модные эксперты и просто пользователи сети неотрывно наблюдают за всеми образами Мелании и уже насчитали несколько модных разочарований. Одно из них произошло накануне, когда супруга президента выступала с речью в рамках 72-й Генассамблеи ООН.Ярко-розовое платье с неудачным кроем совершенно испортило фигуру первой леди, и выглядело ещё более нелепо из-за темы выступления Мелании - она говорила о страданиях детей по всему миру: "Ни один ребенок не должен чувствовать голод, быть запуган и изолирован… Дети всегда страдают больше всех, когда речь заходит о наркомании, издевательствах, нищете, болезнях, торговле людьми, голоде или отсутствии образования" - заявила Трамп.