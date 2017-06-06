Ярко-розовое платье с неудачным кроем совершенно испортило фигуру первой леди, и выглядело ещё более нелепо из-за темы выступления Мелании - она говорила о страданиях детей по всему миру: "Ни один ребенок не должен чувствовать голод, быть запуган и изолирован… Дети всегда страдают больше всех, когда речь заходит о наркомании, издевательствах, нищете, болезнях, торговле людьми, голоде или отсутствии образования" - заявила Трамп.
Мелания Трамп поразила публику безвкусным нарядом
Сегодня, 01:57
Первую леди США Меланию Трамп подвело чувство стиля.
С момента безупречного выбора наряда для инаугурации супруга Дональда Трампа, модные эксперты и просто пользователи сети неотрывно наблюдают за всеми образами Мелании и уже насчитали несколько модных разочарований. Одно из них произошло накануне, когда супруга президента выступала с речью в рамках 72-й Генассамблеи ООН.
Ярко-розовое платье с неудачным кроем совершенно испортило фигуру первой леди, и выглядело ещё более нелепо из-за темы выступления Мелании - она говорила о страданиях детей по всему миру: "Ни один ребенок не должен чувствовать голод, быть запуган и изолирован… Дети всегда страдают больше всех, когда речь заходит о наркомании, издевательствах, нищете, болезнях, торговле людьми, голоде или отсутствии образования" - заявила Трамп.
Ярко-розовое платье с неудачным кроем совершенно испортило фигуру первой леди, и выглядело ещё более нелепо из-за темы выступления Мелании - она говорила о страданиях детей по всему миру: "Ни один ребенок не должен чувствовать голод, быть запуган и изолирован… Дети всегда страдают больше всех, когда речь заходит о наркомании, издевательствах, нищете, болезнях, торговле людьми, голоде или отсутствии образования" - заявила Трамп.
← Игорь Крутой отреагировал на слух о за... Полина Гагарина рассказала и показала... →
Ключевые слова: Мелания Трамп
Количество просмотров: 65
Количество просмотров: 65
Автор: KatarinaПерейти в галерею
Автор фото: vk.com, youtube
Поделись с друзьями:
Автор фото: vk.com, youtube
Поделись с друзьями:
Похожие новости
Самое популярное за неделю
Комментарии
Полина Гагарина рассказала и показала, как избавилась от 25 лишних килограммов Певица Полина Гагарина невероятно быстро вернула себе былую форму после рождения второго ребенка.
Мелания Трамп поразила публику безвкусным нарядом Первую леди США Меланию Трамп подвело чувство стиля.
Игорь Крутой отреагировал на слух о завершении карьеры Ирины Аллегровой Поклонники творчества популярной певицы Ирины Аллегровой были встревожены, узнав о том, что она приняла решение завершить музыкальную карьеру.