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Мелания Трамп поразила публику безвкусным нарядом

Сегодня, 01:57
Первую леди США Меланию Трамп подвело чувство стиля.

Мелания Трамп поразила публику безвкусным нарядом
С момента безупречного выбора наряда для инаугурации супруга Дональда Трампа, модные эксперты и просто пользователи сети неотрывно наблюдают за всеми образами Мелании и уже насчитали несколько модных разочарований. Одно из них произошло накануне, когда супруга президента выступала с речью в рамках 72-й Генассамблеи ООН.

Мелания Трамп поразила публику безвкусным нарядом


Мелания Трамп поразила публику безвкусным нарядом


Мелания Трамп поразила публику безвкусным нарядом


Ярко-розовое платье с неудачным кроем совершенно испортило фигуру первой леди, и выглядело ещё более нелепо из-за темы выступления Мелании - она говорила о страданиях детей по всему миру: "Ни один ребенок не должен чувствовать голод, быть запуган и изолирован… Дети всегда страдают больше всех, когда речь заходит о наркомании, издевательствах, нищете, болезнях, торговле людьми, голоде или отсутствии образования" - заявила Трамп.

Мелания Трамп поразила публику безвкусным нарядом


Мелания Трамп поразила публику безвкусным нарядом

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Ключевые слова: Мелания Трамп

Количество просмотров: 65
Автор: Katarina

Автор фото: vk.com, youtube

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