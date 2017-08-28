Ева Мендес кардинально изменила имидж

Образ 43-летней Евы Мендес оставался практически неизменным на протяжении довольно долгого времени. Звезду даже начали критиковать за чрезмерную любовь к тюрбанам на голове, даже несмотря на то, что они ей очень подходили.Но, видимо, время перемен всё же пришло и супруга актера Райана Гослинга решилась на короткую стрижку и необычную укладку с кудряшками. Или это всё-таки парик? Именно таким вопросом задаются пользователи сети, которые никак не могут поверить, что Мендес сменила стиль.Сама Ева пока никак не прокомментировала новый имидж, а в подписи к фото и вовсе поинтересовалась мнением подписчиков о мужском кардигане, запечатленном в кадре: "Что думаете о мужских кардиганах? Ищу вдохновение для создания новой коллекции. Какие ваши мысли?".