Звёзды.ru
Музыка Бьюти видео
Все новости Досье звезд Звезды Инстаграм Восходящие звезды Фотогалереи Фотосессии
Добавить в закладки

Ева Мендес кардинально изменила имидж

Сегодня, 17:42
Поклонники актрисы Евы Мендес гадают: действительно звезда сделала такую стрижку или просто примерила парик.

Ева Мендес кардинально изменила имидж
Образ 43-летней Евы Мендес оставался практически неизменным на протяжении довольно долгого времени. Звезду даже начали критиковать за чрезмерную любовь к тюрбанам на голове, даже несмотря на то, что они ей очень подходили.

Ева Мендес кардинально изменила имидж


Ева Мендес кардинально изменила имидж


Но, видимо, время перемен всё же пришло и супруга актера Райана Гослинга решилась на короткую стрижку и необычную укладку с кудряшками. Или это всё-таки парик? Именно таким вопросом задаются пользователи сети, которые никак не могут поверить, что Мендес сменила стиль.

Ева Мендес кардинально изменила имидж


Сама Ева пока никак не прокомментировала новый имидж, а в подписи к фото и вовсе поинтересовалась мнением подписчиков о мужском кардигане, запечатленном в кадре: "Что думаете о мужских кардиганах? Ищу вдохновение для создания новой коллекции. Какие ваши мысли?".

Ева Мендес кардинально изменила имидж


Ева Мендес кардинально изменила имидж


Ева Мендес кардинально изменила имидж

← Дженнифер Гарнер и Бен Аффлек снова пр...

Ключевые слова: Ева Мендес

Количество просмотров: 338
Автор: Katarina

Автор фото: instagram, vk.com

Поделись с друзьями:
Перейти в галерею

Похожие новости
Ева Мендес поведала о воспитании дочек
Ева Мендес опубликовала фотографию своей мамы
Ева Мендес появилась на публике после долгого перерыва
Ева Мендес впервые вышла в свет после рождения второго ребенка
Самое популярное за неделю
Комментарии



Ева Мендес кардинально изменила имидж Поклонники актрисы Евы Мендес гадают: действительно звезда сделала такую стрижку или просто примерила парик.
Дженнифер Гарнер и Бен Аффлек снова проводят время вместе Отношения бывших супругов Бена Аффлека и Дженнифер Гарнер до сих пор остаются не до конца ясными для фанатов.
У Гуфа возник конфликт с новым супругом Айзы Анохиной На днях рэпер Гуф вернулся из Бали, где виделся со своей экс-супругой и сыном Сэмом.
Анджелина Джоли отказалась отвечать на вопрос о разводе с Брэдом Питтом Несмотря на то, что с момента развода знаменитой пары Анджелины Джоли и Брэда Питта прошло уже достаточно времени, актриса до сих пор переживает по этому поводу.
Максим Галкин произвел фурор в Сети архивным фото с Аллой Пугачевой Известный телеведущий и юморист Максим Галкин часто радует своих подписчиков снимками из повседневной жизни, нередко он публикует фотографии своих детей.
TimeOut.ru Film.ru Cars.ru Hi-Fi.ru NewsLand.com Все проекты
C-Media Рейтинг@Mail.ru © 2004—2017 Звёзды.ru

Мобильная версия | Обратная связь | Правообладателям | RSS

Некоторые материалы сайта содержат информацию для лиц 18+

ООО «Си-медиа», являющееся владельцем данного ресурса, доводит до вашего сведения, что любая перепечатка материалов сайта возможна только при наличии прямой индексируемой гиперссылки и указания названия первоисточника.