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Обладательница пышной груди модель Алиса Котельникова получила корону на Конкурсе красоты

Сегодня, 17:28
В индустрии моды так повелось, что девушек с 4-м размером груди не особо жалуют на конкурсах красоты, но модель Алиса Котельникова сломала этот стереотип.

Обладательница пышной груди модель Алиса Котельникова получила корону на Конкурсе красоты
Алиса приняла участие в престижном конкурсе красоты Мисс Федерация 2017 года и, обойдя многих претенденток, получила корону Вице-Мисс. И это далеко не первая её победа. До этого момента она становилась обладательницей всевозможных титулов, таких как «Модель года – 2017» по версии журнала «MegapolisTime», Вице-Мисс «Краса Российской Империи-2016», Вице-МиссWorldRussianBeautyMoscowRegion-2016, Мисс Personaz-2016 .

Обладательница пышной груди модель Алиса Котельникова получила корону на Конкурсе красоты


Общаясь с репортерами Алиса и сама удивляется, что не обладая стандартной для большинства моделей фигурой, её модельная карьера складывается очень успешно, а победы на конкурсах красоты приходят одна за другой.

Обладательница пышной груди модель Алиса Котельникова получила корону на Конкурсе красоты


А вообще, Алиса мечтает о большом кино. Пока в её арсенале не большие роли в кино, сериалах, музыкальных видео, но это только начало. В данный момент в разработке находятся несколько интересных и серьёзных проектов, где Алиса занята в главных ролях.

Обладательница пышной груди модель Алиса Котельникова получила корону на Конкурсе красоты


Так что, яркая, неповторимая внешность и умение интересно себя преподнести, делают свое дело. Её популярность растет вместе с её подписчиками в инстаграм, которых на сегодняшний день уже более 200 000 человек.


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Ключевые слова: Алиса Котельникова

Количество просмотров: 1 261
Автор: Lili

Автор фото: Пресс-служба, alisa_rojas

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