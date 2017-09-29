Обладательница пышной груди модель Алиса Котельникова получила корону на Конкурсе красоты

Алиса приняла участие в престижном конкурсе красоты Мисс Федерация 2017 года и, обойдя многих претенденток, получила корону Вице-Мисс. И это далеко не первая её победа. До этого момента она становилась обладательницей всевозможных титулов, таких как «Модель года – 2017» по версии журнала «MegapolisTime», Вице-Мисс «Краса Российской Империи-2016», Вице-МиссWorldRussianBeautyMoscowRegion-2016, Мисс Personaz-2016 .Общаясь с репортерами Алиса и сама удивляется, что не обладая стандартной для большинства моделей фигурой, её модельная карьера складывается очень успешно, а победы на конкурсах красоты приходят одна за другой.А вообще, Алиса мечтает о большом кино. Пока в её арсенале не большие роли в кино, сериалах, музыкальных видео, но это только начало. В данный момент в разработке находятся несколько интересных и серьёзных проектов, где Алиса занята в главных ролях.Так что, яркая, неповторимая внешность и умение интересно себя преподнести, делают свое дело. Её популярность растет вместе с её подписчиками в инстаграм, которых на сегодняшний день уже более 200 000 человек.