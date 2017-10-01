Альбина Джанабаева поразила глубоким декольте

На днях Альбина посетила очередной отчетный концерт проекта "Новая фабрика звезд", поразив всех откровенностью своего наряда. Певица опубликовала в своем микроблоге снимок, на котором она позирует в черном платье с глубоким декольте, а сверху на нее накинуто серебристое кимоно.Таким образом Альбина смогла сделать наряд менее откровенным, восхитив всех своим образом. Подписчики положительно оценили наряд звезды, засыпав ее комплиментами.