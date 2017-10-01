Таким образом Альбина смогла сделать наряд менее откровенным, восхитив всех своим образом. Подписчики положительно оценили наряд звезды, засыпав ее комплиментами.
Альбина Джанабаева поразила глубоким декольте
Сегодня, 14:39
После ухода из известной группы "ВИА-Гра" Альбина Джанабаева начала успешную карьеру сольной исполнительницы.
На днях Альбина посетила очередной отчетный концерт проекта "Новая фабрика звезд", поразив всех откровенностью своего наряда. Певица опубликовала в своем микроблоге снимок, на котором она позирует в черном платье с глубоким декольте, а сверху на нее накинуто серебристое кимоно.
Таким образом Альбина смогла сделать наряд менее откровенным, восхитив всех своим образом. Подписчики положительно оценили наряд звезды, засыпав ее комплиментами.
Таким образом Альбина смогла сделать наряд менее откровенным, восхитив всех своим образом. Подписчики положительно оценили наряд звезды, засыпав ее комплиментами.
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Ключевые слова: Альбина Джанабаева
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Автор: zvezdaПерейти в галерею
Автор фото: Instagram
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Автор фото: Instagram
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