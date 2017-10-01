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Альбина Джанабаева поразила глубоким декольте

Сегодня, 14:39
После ухода из известной группы "ВИА-Гра" Альбина Джанабаева начала успешную карьеру сольной исполнительницы.

Альбина Джанабаева поразила глубоким декольте
На днях Альбина посетила очередной отчетный концерт проекта "Новая фабрика звезд", поразив всех откровенностью своего наряда. Певица опубликовала в своем микроблоге снимок, на котором она позирует в черном платье с глубоким декольте, а сверху на нее накинуто серебристое кимоно.

Альбина Джанабаева поразила глубоким декольте


Таким образом Альбина смогла сделать наряд менее откровенным, восхитив всех своим образом. Подписчики положительно оценили наряд звезды, засыпав ее комплиментами.

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Ключевые слова: Альбина Джанабаева

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Автор: zvezda

Автор фото: Instagram

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