На днях Кэмпбелл посетила светское мероприятие, в очередной раз доказав всем, что она является иконой стиля. На модели было надето золотое платье с металлическим отливом. Длина наряда позволило продемонстрировать Наоми стройные длинные ноги, а благодаря босоножкам на высоких каблуках образ получился гораздо эффектным.
Наоми Кэмпбел в очередной раз собрала массу комплиментов своим внешним видом
Сегодня, 17:07
Наоми Кэмпбелл по праву считается одной из самых знаменитых моделей.
Каждый выход в свет звезды активно обсуждается в Сети, а поклонники с интересом рассматривают каждый наряд Наоми.
На днях Кэмпбелл посетила светское мероприятие, в очередной раз доказав всем, что она является иконой стиля. На модели было надето золотое платье с металлическим отливом. Длина наряда позволило продемонстрировать Наоми стройные длинные ноги, а благодаря босоножкам на высоких каблуках образ получился гораздо эффектным.
На днях Кэмпбелл посетила светское мероприятие, в очередной раз доказав всем, что она является иконой стиля. На модели было надето золотое платье с металлическим отливом. Длина наряда позволило продемонстрировать Наоми стройные длинные ноги, а благодаря босоножкам на высоких каблуках образ получился гораздо эффектным.
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Ключевые слова: Наоми Кэмпбелл
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Количество просмотров: 2 951
Автор: zvezdaПерейти в галерею
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Автор фото: Instagram
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