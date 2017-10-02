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Наоми Кэмпбел в очередной раз собрала массу комплиментов своим внешним видом

Сегодня, 17:07
Наоми Кэмпбелл по праву считается одной из самых знаменитых моделей.

Наоми Кэмпбел в очередной раз собрала массу комплиментов своим внешним видом
Каждый выход в свет звезды активно обсуждается в Сети, а поклонники с интересом рассматривают каждый наряд Наоми.

Наоми Кэмпбел в очередной раз собрала массу комплиментов своим внешним видом


На днях Кэмпбелл посетила светское мероприятие, в очередной раз доказав всем, что она является иконой стиля. На модели было надето золотое платье с металлическим отливом. Длина наряда позволило продемонстрировать Наоми стройные длинные ноги, а благодаря босоножкам на высоких каблуках образ получился гораздо эффектным.

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Ключевые слова: Наоми Кэмпбелл

Количество просмотров: 2 951
Автор: zvezda

Автор фото: Instagram

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