Наоми Кэмпбел в очередной раз собрала массу комплиментов своим внешним видом

Каждый выход в свет звезды активно обсуждается в Сети, а поклонники с интересом рассматривают каждый наряд Наоми.На днях Кэмпбелл посетила светское мероприятие, в очередной раз доказав всем, что она является иконой стиля. На модели было надето золотое платье с металлическим отливом. Длина наряда позволило продемонстрировать Наоми стройные длинные ноги, а благодаря босоножкам на высоких каблуках образ получился гораздо эффектным.