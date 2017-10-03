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Поклонникам не понравилось, что Кристина Орбакайте повторила образ Ольги Бузовой

Сегодня, 16:19
На днях в микроблоге известной певицы Кристины Орбакайте появилась фотография, на котором она показала один из образов, созданных для нового клипа.

Поклонникам не понравилось, что Кристина Орбакайте повторила образ Ольги Бузовой
На снимке исполнительница запечатлена в ярко-розовом плаще, лосинах и с огромным бантом на голове. Но подписчики не оценили образ Кристины, обвинив ее в подражании Ольги Бузовой.

Поклонникам не понравилось, что Кристина Орбакайте повторила образ Ольги Бузовой


В последнем клипе Ольга предстала с красным цветком на голове, что почти схоже с образом Орбакайте. Но конечно же нашлись и те поклонники творчества певицы, которые посчитали, что она выглядит очень оригинально.

Неужели популярность Бузовой не дает покоя певице такого уровня, как Кристина Орбакайте?

Поклонникам не понравилось, что Кристина Орбакайте повторила образ Ольги Бузовой

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Ключевые слова: Кристина Орбакайте, Ольга Бузова

Количество просмотров: 3 276
Автор: zvezda

Автор фото: Instagram

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