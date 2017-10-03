Поклонникам не понравилось, что Кристина Орбакайте повторила образ Ольги Бузовой

На днях в микроблоге известной певицы Кристины Орбакайте появилась фотография, на котором она показала один из образов, созданных для нового клипа.
На снимке исполнительница запечатлена в ярко-розовом плаще, лосинах и с огромным бантом на голове. Но подписчики не оценили образ Кристины, обвинив ее в подражании Ольги Бузовой.
В последнем клипе Ольга предстала с красным цветком на голове, что почти схоже с образом Орбакайте. Но конечно же нашлись и те поклонники творчества певицы, которые посчитали, что она выглядит очень оригинально.
Неужели популярность Бузовой не дает покоя певице такого уровня, как Кристина Орбакайте?
Ключевые слова: Кристина Орбакайте
, Ольга Бузова
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