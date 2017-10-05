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Лариса Вербицкая продемонстрировала стройную фигуру в откровенном платье

Сегодня, 20:28
Вчера, 4 октября, один столичный ресторан устроил дегустацию нового осеннего меню, попробовать который пришли представители российского шоу-бизнеса.

Лариса Вербицкая продемонстрировала стройную фигуру в откровенном платье
В ресторане можно было встретить Эвелину Бледанс, Инну Жиркову, Екатерину Одинцову, Ларису Вербицкую и других.

Телеведущая Лариса Вербицкая восхитила присутствовавших, появившись в откровенном наряде, который подчеркивал шикарную грудь и стройные ноги звезды.

Лариса Вербицкая продемонстрировала стройную фигуру в откровенном платье


«Сегодня мы хоть и находимся в Москве, есть полное ощущение, что мы попали в Италию. Не потратившись при этом на перелет в бизнес-классе, у нас получился самый настоящий итальянский вечер с изысканной сервировкой и великолепной музыкой», - поделилась Лариса.

По словам Вербицкой, иногда она может позволить себе отказаться от жесткой диеты, тем более если находится в Италии, где готовят безумно вкусные блюда.

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Ключевые слова: Лариса Вербицкая

Количество просмотров: 1 157
Автор: zvezda

Автор фото: Instagram, passion.ru

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