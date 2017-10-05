Лариса Вербицкая продемонстрировала стройную фигуру в откровенном платье

В ресторане можно было встретить Эвелину Бледанс, Инну Жиркову, Екатерину Одинцову, Ларису Вербицкую и других.Телеведущая Лариса Вербицкая восхитила присутствовавших, появившись в откровенном наряде, который подчеркивал шикарную грудь и стройные ноги звезды.«Сегодня мы хоть и находимся в Москве, есть полное ощущение, что мы попали в Италию. Не потратившись при этом на перелет в бизнес-классе, у нас получился самый настоящий итальянский вечер с изысканной сервировкой и великолепной музыкой», - поделилась Лариса.По словам Вербицкой, иногда она может позволить себе отказаться от жесткой диеты, тем более если находится в Италии, где готовят безумно вкусные блюда.