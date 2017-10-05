Алла Пугачева предстала в чересчур провокационном наряде

Женщина решила собрать друзей в столичном ресторане в центре. Поздравить именинницу пришли Арина Шарапова, Филипп Киркоров, Дмитрий Демин, Марина Юдашкина, Алла Пугачева. Всех присутствовавших поразил наряд Примадонны. Алла Борисовна пришла на вечер в ярко-красном пиджаке и кожаной мини-юбке.«Годы не убили в ней жизнелюбие, умение дружить и радоваться успехам других людей. Живи долго, Алиночка, нам на радость», – поздравила подругу исполнительница.Подписчики восхитились внешним видом Пугачевой и засыпали ее комплиментами.