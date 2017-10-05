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Алла Пугачева предстала в чересчур провокационном наряде

Сегодня, 21:04
Накануне день рождения праздновала близкая подруга Аллы Пугачевой Алина Редель.

Алла Пугачева предстала в чересчур провокационном наряде
Женщина решила собрать друзей в столичном ресторане в центре. Поздравить именинницу пришли Арина Шарапова, Филипп Киркоров, Дмитрий Демин, Марина Юдашкина, Алла Пугачева. Всех присутствовавших поразил наряд Примадонны. Алла Борисовна пришла на вечер в ярко-красном пиджаке и кожаной мини-юбке.

Алла Пугачева предстала в чересчур провокационном наряде


«Годы не убили в ней жизнелюбие, умение дружить и радоваться успехам других людей. Живи долго, Алиночка, нам на радость», – поздравила подругу исполнительница.

Подписчики восхитились внешним видом Пугачевой и засыпали ее комплиментами.

Алла Пугачева предстала в чересчур провокационном наряде

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Ключевые слова: Алла Пугачева

Количество просмотров: 2 795
Автор: zvezda

Автор фото: Instagram

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