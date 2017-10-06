Наталья Фриске похвасталась новым имиджем

Да и раньше 31-летняя Наталья нередко меняла цвет или длину своих волос, а на днях заплела длинные косички "зизи". Фриске поспешила поделиться новым образом со своими фолловерами, которые положительно оценили имидж женщины.
«Тебе идет», «Класс, очень идет!», «Красивая очень», «Косички класс)», «тебе лучше идет с косичками», - написали подписчики под снимком.
Напомним, что недавно Наталья призналась, что нашла новую работу в салоне красоты, куда пригласила всех желающих на процедуры.
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