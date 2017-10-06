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Наталья Фриске похвасталась новым имиджем

Сегодня, 15:15
Недавно Наталья Фриске решилась на эксперимент со своей внешностью.

Наталья Фриске похвасталась новым имиджем
Да и раньше 31-летняя Наталья нередко меняла цвет или длину своих волос, а на днях заплела длинные косички "зизи". Фриске поспешила поделиться новым образом со своими фолловерами, которые положительно оценили имидж женщины.

Наталья Фриске похвасталась новым имиджем


«Тебе идет», «Класс, очень идет!», «Красивая очень», «Косички класс)», «тебе лучше идет с косичками», - написали подписчики под снимком.

Напомним, что недавно Наталья призналась, что нашла новую работу в салоне красоты, куда пригласила всех желающих на процедуры.

Наталья Фриске похвасталась новым имиджем

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Ключевые слова: Наталья Фриске

Количество просмотров: 1 443
Автор: zvezda

Автор фото: Instagram

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