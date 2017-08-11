Новый наряд Амаль Клуни вызвал неоднозначную реакцию в сети

Новоиспеченная супруга и мама первенцев когда-то самого закоренелого холостяка Голливуда славится своим безупречным стилем - в выборе нарядов, прическе и макияже. Однако даже у красотки Амаль бывают модные промахи - именно так оценили недавний светский выход звезды.На мероприятии, посвященном знаменитому дизайнеру Джанни Версаче, Амаль появилась в свободном сверкающем платье, дополнили образ элегантные босоножки и клатч в тон. Многим пользователям сети наряд совершенно не понравился - он смахивал на образы 80-х годов и, по мнению людей, давно устарел. Супруга Амаль оставила дома - сидеть с малышами.