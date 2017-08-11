На мероприятии, посвященном знаменитому дизайнеру Джанни Версаче, Амаль появилась в свободном сверкающем платье, дополнили образ элегантные босоножки и клатч в тон. Многим пользователям сети наряд совершенно не понравился - он смахивал на образы 80-х годов и, по мнению людей, давно устарел. Супруга Амаль оставила дома - сидеть с малышами.
Новый наряд Амаль Клуни вызвал неоднозначную реакцию в сети
Сегодня, 20:05
Супруга актера Джорджа Клуни Амаль посетила вечеринку в Лос-Анджелесе.
Новоиспеченная супруга и мама первенцев когда-то самого закоренелого холостяка Голливуда славится своим безупречным стилем - в выборе нарядов, прическе и макияже. Однако даже у красотки Амаль бывают модные промахи - именно так оценили недавний светский выход звезды.
На мероприятии, посвященном знаменитому дизайнеру Джанни Версаче, Амаль появилась в свободном сверкающем платье, дополнили образ элегантные босоножки и клатч в тон. Многим пользователям сети наряд совершенно не понравился - он смахивал на образы 80-х годов и, по мнению людей, давно устарел. Супруга Амаль оставила дома - сидеть с малышами.
На мероприятии, посвященном знаменитому дизайнеру Джанни Версаче, Амаль появилась в свободном сверкающем платье, дополнили образ элегантные босоножки и клатч в тон. Многим пользователям сети наряд совершенно не понравился - он смахивал на образы 80-х годов и, по мнению людей, давно устарел. Супруга Амаль оставила дома - сидеть с малышами.
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Ключевые слова: Амаль Клуни
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Автор: KatarinaПерейти в галерею
Автор фото: instagram, vk.com, elle
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Автор фото: instagram, vk.com, elle
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Новый наряд Амаль Клуни вызвал неоднозначную реакцию в сети Супруга актера Джорджа Клуни Амаль посетила вечеринку в Лос-Анджелесе.
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