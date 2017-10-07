Регина восхитила присутствовавших своим нарядом, выбрав косуху, плиссированное платье и ботинки с металлическими вставками. Все детали одежды вместе смотрелись очень органично, и Регина чувствовала себя комфортно в таком виде.
Регина Тодоренко выглядела очень модно в новом наряде
Сегодня, 16:53
Популярная телеведущая и певица Регина Тодоренко известна своей любовью к комфортной одежде.
Она нередко появляется в одежде свободного покроя и в кедах, но всегда это выглядит очень модно и красиво. На днях же в Москве состоялось открытие салона Beauty Bistro, на котором собралось большое количество звезд российского шоу-бизнеса.
Регина восхитила присутствовавших своим нарядом, выбрав косуху, плиссированное платье и ботинки с металлическими вставками. Все детали одежды вместе смотрелись очень органично, и Регина чувствовала себя комфортно в таком виде.
Регина восхитила присутствовавших своим нарядом, выбрав косуху, плиссированное платье и ботинки с металлическими вставками. Все детали одежды вместе смотрелись очень органично, и Регина чувствовала себя комфортно в таком виде.
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Ключевые слова: Регина Тодоренко
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Количество просмотров: 2 158
Автор: zvezdaПерейти в галерею
Автор фото: Instagram, GRAZIA
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Автор фото: Instagram, GRAZIA
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