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Регина Тодоренко выглядела очень модно в новом наряде

Сегодня, 16:53
Популярная телеведущая и певица Регина Тодоренко известна своей любовью к комфортной одежде.

Регина Тодоренко выглядела очень модно в новом наряде
Она нередко появляется в одежде свободного покроя и в кедах, но всегда это выглядит очень модно и красиво. На днях же в Москве состоялось открытие салона Beauty Bistro, на котором собралось большое количество звезд российского шоу-бизнеса.

Регина Тодоренко выглядела очень модно в новом наряде


Регина восхитила присутствовавших своим нарядом, выбрав косуху, плиссированное платье и ботинки с металлическими вставками. Все детали одежды вместе смотрелись очень органично, и Регина чувствовала себя комфортно в таком виде.

Регина Тодоренко выглядела очень модно в новом наряде

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Ключевые слова: Регина Тодоренко

Количество просмотров: 2 158
Автор: zvezda

Автор фото: Instagram, GRAZIA

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