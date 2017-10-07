Регина Тодоренко выглядела очень модно в новом наряде

Она нередко появляется в одежде свободного покроя и в кедах, но всегда это выглядит очень модно и красиво. На днях же в Москве состоялось открытие салона Beauty Bistro, на котором собралось большое количество звезд российского шоу-бизнеса.Регина восхитила присутствовавших своим нарядом, выбрав косуху, плиссированное платье и ботинки с металлическими вставками. Все детали одежды вместе смотрелись очень органично, и Регина чувствовала себя комфортно в таком виде.