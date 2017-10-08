Ирина Шейк восхитила откровенным нарядом на светском мероприятии

Также мероприятие не могла пропустить и знаменитая модель Ирина Шейк, которая продемонстрировала всем шикарный внешний вид. На шоу Ирину была приглашена вместе со своей мамой, которая не уступает в красоте знаменитой дочери.Ирина опубликовала в своем микроблоге фотографию, на которой она позирует вместе с родительницей. Для вечера Шейк выбрала платье изумрудного цвета с глубоким декольте и высоким разрезом, идеально сидевшее на ее фигуре.