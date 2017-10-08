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Ирина Шейк восхитила откровенным нарядом на светском мероприятии

Сегодня, 16:00
На днях в Вероне прошло ледовое шоу Intimissimi on ice, на котором собралось огромное количество звезд мирового масштаба.

Ирина Шейк восхитила откровенным нарядом на светском мероприятии
Также мероприятие не могла пропустить и знаменитая модель Ирина Шейк, которая продемонстрировала всем шикарный внешний вид. На шоу Ирину была приглашена вместе со своей мамой, которая не уступает в красоте знаменитой дочери.

Ирина Шейк восхитила откровенным нарядом на светском мероприятии


Ирина опубликовала в своем микроблоге фотографию, на которой она позирует вместе с родительницей. Для вечера Шейк выбрала платье изумрудного цвета с глубоким декольте и высоким разрезом, идеально сидевшее на ее фигуре.

Ирина Шейк восхитила откровенным нарядом на светском мероприятии

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Ключевые слова: Ирина Шейк

Количество просмотров: 2 496
Автор: zvezda

Автор фото: Instagram

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