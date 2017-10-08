Ирина опубликовала в своем микроблоге фотографию, на которой она позирует вместе с родительницей. Для вечера Шейк выбрала платье изумрудного цвета с глубоким декольте и высоким разрезом, идеально сидевшее на ее фигуре.
Ирина Шейк восхитила откровенным нарядом на светском мероприятии
Сегодня, 16:00
На днях в Вероне прошло ледовое шоу Intimissimi on ice, на котором собралось огромное количество звезд мирового масштаба.
Также мероприятие не могла пропустить и знаменитая модель Ирина Шейк, которая продемонстрировала всем шикарный внешний вид. На шоу Ирину была приглашена вместе со своей мамой, которая не уступает в красоте знаменитой дочери.
Ирина опубликовала в своем микроблоге фотографию, на которой она позирует вместе с родительницей. Для вечера Шейк выбрала платье изумрудного цвета с глубоким декольте и высоким разрезом, идеально сидевшее на ее фигуре.
Ирина опубликовала в своем микроблоге фотографию, на которой она позирует вместе с родительницей. Для вечера Шейк выбрала платье изумрудного цвета с глубоким декольте и высоким разрезом, идеально сидевшее на ее фигуре.
← Анна Семенович показала идеальную рас... Агент Шакиры заявил, что в отношениях ... →
Ключевые слова: Ирина Шейк
Количество просмотров: 2 496
Количество просмотров: 2 496
Автор: zvezdaПерейти в галерею
Автор фото: Instagram
Поделись с друзьями:
Автор фото: Instagram
Поделись с друзьями:
Похожие новости
Самое популярное за неделю
Комментарии
Дарина Маркина поделилась откровенным снимком в Никитой Кузнецовым На днях подписчики бывшей участницы главной телестройки страны Дарины Маркиной были удивлены новой фотографии, появившейся в микроблоге девушки.
Поклонники начали переживать за Бьянку из-за синяков на теле Известная певица Бьянка активно ведет свой микроблог в Инстаграм, рассказывая подписчикам о том, что происходит в ее жизни.
Дарья Пынзарь поведала о том, что часто обижается на супруга Экс-участница популярного телепроекта "Дом-2" Дарья Пынзарь является активным пользователем социальной сети и часто делится со своими подписчиками подробностями из личной жизни.
Рустам Солнцев настаивает на том, что Маше Малиновской срочно нужна помощь врача Летом в Сети разразился громкий скандал между шоуменом Рустамом Солнцевым и известной телеведущей Машей Малиновской.