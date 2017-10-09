Амаль Клуни примерила молодежный образ, который ей очень идет

Все привыкли видеть супругу голливудского актера Джорджа Клуни Амаль в деловых костюмах или эллегантных платьях, в которых она появляется на красных ковровых дорожках.

Но недавно папарацци удалось запечатлеть женщину во время прогулки, и на Амаль был непривычный для нее образ. Женщина надела рваные джинсы, черную футболку и массивные ботильоны цвета металлик.Все элементы наряда вместе смотрелись очень гармонично и были к лицу Амаль. Несмотря на то, что образ 39-летней женщины получился довольно дерзким, это отличный вариант одежды на каждый день.