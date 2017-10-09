Все элементы наряда вместе смотрелись очень гармонично и были к лицу Амаль. Несмотря на то, что образ 39-летней женщины получился довольно дерзким, это отличный вариант одежды на каждый день.
Амаль Клуни примерила молодежный образ, который ей очень идет
Сегодня, 13:10
Все привыкли видеть супругу голливудского актера Джорджа Клуни Амаль в деловых костюмах или эллегантных платьях, в которых она появляется на красных ковровых дорожках.
Но недавно папарацци удалось запечатлеть женщину во время прогулки, и на Амаль был непривычный для нее образ. Женщина надела рваные джинсы, черную футболку и массивные ботильоны цвета металлик.
Все элементы наряда вместе смотрелись очень гармонично и были к лицу Амаль. Несмотря на то, что образ 39-летней женщины получился довольно дерзким, это отличный вариант одежды на каждый день.
Все элементы наряда вместе смотрелись очень гармонично и были к лицу Амаль. Несмотря на то, что образ 39-летней женщины получился довольно дерзким, это отличный вариант одежды на каждый день.
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Ключевые слова: Амаль Клуни
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Автор: zvezdaПерейти в галерею
Автор фото: Instagram, GRAZIA
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Автор фото: Instagram, GRAZIA
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Амаль Клуни примерила молодежный образ, который ей очень идет Все привыкли видеть супругу голливудского актера Джорджа Клуни Амаль в деловых костюмах или эллегантных платьях, в которых она появляется на красных ковровых дорожках.
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