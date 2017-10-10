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Вера Брежнева поразила всех своим провокационным нарядом

Сегодня, 09:57
В эти выходные в ТРК VEGAS прошло масштабное шоу в честь дня рождения популярного телеканала МУЗ-ТВ.

Вера Брежнева поразила всех своим провокационным нарядом
Поздравить канал с памятной датой пришли многие звезды российского шоу-бизнеса. Больше всех присутствующих поразила певица Вера Брежнева, которая выбрала необычный наряд для выступления. Исполнительница вышла на сцену в черных шароварах, бюстье и серебряной накидке.

Вера Брежнева поразила всех своим провокационным нарядом


«С днем рождения, МУЗ-ТВ! Пусть у тебя будет много красивой музыки и музыкальных друзей! Будь, радуй, звучи! Спасибо всем, кто сегодня был с нами», – оставила свое поздравления Вера в своем микроблоге.

Фанаты восхитились внешним видом артистки, Брежнева просто сияла, причем буквально.

Вера Брежнева поразила всех своим провокационным нарядом

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Ключевые слова: Вера Брежнева

Количество просмотров: 3 796
Автор: zvezda

Автор фото: Instagram

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