Вера Брежнева поразила всех своим провокационным нарядом

Поздравить канал с памятной датой пришли многие звезды российского шоу-бизнеса. Больше всех присутствующих поразила певица Вера Брежнева, которая выбрала необычный наряд для выступления. Исполнительница вышла на сцену в черных шароварах, бюстье и серебряной накидке.«С днем рождения, МУЗ-ТВ! Пусть у тебя будет много красивой музыки и музыкальных друзей! Будь, радуй, звучи! Спасибо всем, кто сегодня был с нами», – оставила свое поздравления Вера в своем микроблоге.Фанаты восхитились внешним видом артистки, Брежнева просто сияла, причем буквально.