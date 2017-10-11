Впервые после объявление об ожидании третьего малыша Кейт Миддлтон вышла в свет

В начале сентября принц Уильям и Кейт Миддлтон сообщили о том, что у них будет третий ребенок.

Но, как и в предыдущие две беременности, герцогиня Кембриджская страдала от жуткого токсикоза, в результате больше месяца не появлялась ни на каких мероприятиях. И вот лишь на днях Кейт посетила прием в Букингенском дворце, который был посвящен Дню психического здоровья.Герцогиня была элегантно одета, как впрочем и всегда, она выбрала эффектное небесно-голубое платье.