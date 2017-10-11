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Впервые после объявление об ожидании третьего малыша Кейт Миддлтон вышла в свет

Сегодня, 13:03
В начале сентября принц Уильям и Кейт Миддлтон сообщили о том, что у них будет третий ребенок.

Впервые после объявление об ожидании третьего малыша Кейт Миддлтон вышла в свет
Но, как и в предыдущие две беременности, герцогиня Кембриджская страдала от жуткого токсикоза, в результате больше месяца не появлялась ни на каких мероприятиях. И вот лишь на днях Кейт посетила прием в Букингенском дворце, который был посвящен Дню психического здоровья.

Впервые после объявление об ожидании третьего малыша Кейт Миддлтон вышла в свет


Герцогиня была элегантно одета, как впрочем и всегда, она выбрала эффектное небесно-голубое платье.

Впервые после объявление об ожидании третьего малыша Кейт Миддлтон вышла в свет

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Ключевые слова: Кейт Миддлтон

Количество просмотров: 1 547
Автор: zvezda

Автор фото: Instagram

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