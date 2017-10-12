42-летняя Яна собрала свои волосы в небрежный пучок, который ей очень шел. Подписчики посоветовали Рудковской почаще так собирать волосы, потому что с этой прической она выглядит очень элегантно.
Яна Рудковская произвела фурор новой прической
Сегодня, 13:52
Фанаты известного продюсера Яны Рудковской привыкли видеть ее с распущенными прямыми волосами.
На днях в Москве состоялось открытие нового магазина Tiffany&Co, который посетила и Яна вместе с супругом, знаменитым фигуристом Евгением Плющенко. Фанаты восхитились внешним видом женщины, а особенно ее прической.
42-летняя Яна собрала свои волосы в небрежный пучок, который ей очень шел. Подписчики посоветовали Рудковской почаще так собирать волосы, потому что с этой прической она выглядит очень элегантно.
42-летняя Яна собрала свои волосы в небрежный пучок, который ей очень шел. Подписчики посоветовали Рудковской почаще так собирать волосы, потому что с этой прической она выглядит очень элегантно.
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Ключевые слова: Яна Рудковская
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Количество просмотров: 5 980
Автор: zvezdaПерейти в галерею
Автор фото: Instagram
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Автор фото: Instagram
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