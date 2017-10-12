Яна Рудковская произвела фурор новой прической

На днях в Москве состоялось открытие нового магазина Tiffany&Co, который посетила и Яна вместе с супругом, знаменитым фигуристом Евгением Плющенко. Фанаты восхитились внешним видом женщины, а особенно ее прической.42-летняя Яна собрала свои волосы в небрежный пучок, который ей очень шел. Подписчики посоветовали Рудковской почаще так собирать волосы, потому что с этой прической она выглядит очень элегантно.