Глюкоза махнула рукой на свою внешность

31-летняя исполнительница на днях призналась, что решила расслабиться в США и не заморачиваться о внешнем виде.«Шел 6 день моих каникул в Нью-Йорке… И за это время я, наверное, раз сто успела позавидовать американским женщинам. Они вообще не заморачиваются насчет одежды. Как же здорово, когда единственное слово, которое определяет твой стиль — УДОБСТВО! Здесь все в спортивном и на релаксе! В ресторан, конечно, могут и нарядиться, но это не сравнимо с нами: в туфлях на пляж!!! Честно признаюсь, первое время эта привычка вообще не отпускала — было ощущение, что я забыла одеться)) Но потом я расслабилась и сказала себе: "Эй, это же и есть отдых". И знаете что? Это нереально круто! Думаешь о совершенно других вещах и не тратишь свою жизнь на бредовые предрассудки», — поведала Наташа своим подписчикам.Хотя судя по недавним фото без косметики, Наташа отлично выглядит и в естественном виде, так что ей не стоит переживать по этому поводу.