Рианна с особой тщательностью подходит к выбору нарядов

Сама исполнительница нисколько не комплексует по поводу лишнего веса, но вот к выбору одежды подходит очень тщательно. По словам Рианны, ей приходится все заранее продумывать, так как необходимо подобрать такой наряд, который сможет скрыть все недостатки и показать достоинства фигуры.«Я должна быть уверена, что надеваю именно то, что идет мне. Сегодня, к примеру, я могу надеть платье-футляр, а завтра мне понадобятся оверсайз вещи», — делится певица.Ей конечно стоило бы просто уделить чуть больше внимания занятиям спортом, тогда и фигура бы стала такой, которую не пришлось бы прятать под странными нарядами.