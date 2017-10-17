Звёзды.ru
Музыка Бьюти видео
Все новости Досье звезд Звезды Инстаграм Восходящие звезды Фотогалереи Фотосессии
Добавить в закладки

Рианна с особой тщательностью подходит к выбору нарядов

Сегодня, 09:33
В последнее время на знаменитую певицу Рианну все накидываются с критикой за лишний вес и странный выбор нарядов.

Рианна с особой тщательностью подходит к выбору нарядов
Сама исполнительница нисколько не комплексует по поводу лишнего веса, но вот к выбору одежды подходит очень тщательно. По словам Рианны, ей приходится все заранее продумывать, так как необходимо подобрать такой наряд, который сможет скрыть все недостатки и показать достоинства фигуры.

Рианна с особой тщательностью подходит к выбору нарядов


«Я должна быть уверена, что надеваю именно то, что идет мне. Сегодня, к примеру, я могу надеть платье-футляр, а завтра мне понадобятся оверсайз вещи», — делится певица.

Ей конечно стоило бы просто уделить чуть больше внимания занятиям спортом, тогда и фигура бы стала такой, которую не пришлось бы прятать под странными нарядами.

Рианна с особой тщательностью подходит к выбору нарядов

← Шарлиз Терон снова может похвастаться... Тесс Холлидей показала роскошное деко... →

Ключевые слова: Рианна

Количество просмотров: 1 313
Автор: zvezda

Автор фото: Instagram

Поделись с друзьями:
Перейти в галерею

Похожие новости
Рианна выбрала странный наряд, удивив своих поклонников
Рианна выбрала неудачный наряд
Рианна посоветовала Белле Хадид быть осторожнее с Дрейком
Мэрайя Кэри стала тяжело узнаваема из-за лишнего веса
Самое популярное за неделю
Комментарии

Николай Басков обрадовал поклонников, передумав уходить со сцены На прошлой неделе поклонники известного певца Николая Баскова были огорчены заявлением исполнителя взять паузу.
Ольга Бузова зажгла в Барселоне В минувшие выходные известная телеведущая и певица Ольга Бузова улетела вместе со своей подругой в Испанию.
Дмитрий Марьянов после свадьбы стал другим человеком На днях всех шокировала внезапная кончина известного актера Дмитрия Марьянова.
Эвелина Бледанс считает возмутительными слова Армена Джигарханяна о жене На днях стало известно о конфликте между супругами Арменом Джигарханяном и Виталиной. Мужчина назвал свою жену предательницей и воровкой.
Елена Малышева в пижаме была раскритикована своими фанатами Очередной выпуск программы "Жить здорово!" удивил фанатов телепередачи.
TimeOut.ru Film.ru Cars.ru Hi-Fi.ru NewsLand.com Все проекты
C-Media Рейтинг@Mail.ru © 2004—2017 Звёзды.ru

Мобильная версия | Обратная связь | Правообладателям | RSS

Некоторые материалы сайта содержат информацию для лиц 18+

ООО «Си-медиа», являющееся владельцем данного ресурса, доводит до вашего сведения, что любая перепечатка материалов сайта возможна только при наличии прямой индексируемой гиперссылки и указания названия первоисточника.