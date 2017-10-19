Рене Зеллвегер наконец-то смогла привести себя в форму

Но недавно состоялась премьера нового фильма "Такой же другой, как и я", где Рене сыграла главную роль. Актриса не могла пропустить премьеру картины и тщательно подготовилась к выходу.Все присутствующие заметили, что Рене выглядит просто потрясающе. Она выбрала ярко-желтое платье, которое отлично сидело на ее фигуре. Пользователи сети пришли к единому мнению, что это один из самых удачных образов актрисы за последнее время.