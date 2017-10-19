Все присутствующие заметили, что Рене выглядит просто потрясающе. Она выбрала ярко-желтое платье, которое отлично сидело на ее фигуре. Пользователи сети пришли к единому мнению, что это один из самых удачных образов актрисы за последнее время.
Рене Зеллвегер наконец-то смогла привести себя в форму
Сегодня, 09:36
В последнее время на знаменитую актрису Рене Зеллвегер часто обрушивался шквал критики за внешний вид, она выглядела очень неестественно.
Но недавно состоялась премьера нового фильма "Такой же другой, как и я", где Рене сыграла главную роль. Актриса не могла пропустить премьеру картины и тщательно подготовилась к выходу.
Все присутствующие заметили, что Рене выглядит просто потрясающе. Она выбрала ярко-желтое платье, которое отлично сидело на ее фигуре. Пользователи сети пришли к единому мнению, что это один из самых удачных образов актрисы за последнее время.
Все присутствующие заметили, что Рене выглядит просто потрясающе. Она выбрала ярко-желтое платье, которое отлично сидело на ее фигуре. Пользователи сети пришли к единому мнению, что это один из самых удачных образов актрисы за последнее время.
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Ключевые слова: Рене Зеллвегер
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Количество просмотров: 1 404
Автор: zvezdaПерейти в галерею
Автор фото: Instagram
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Автор фото: Instagram
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