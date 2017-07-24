Звёзды.ru
Музыка Бьюти видео
Все новости Досье звезд Звезды Инстаграм Восходящие звезды Фотогалереи Фотосессии
Добавить в закладки

Дженнифер Лопес зажгла на сцене в невероятно смелом наряде

Сегодня, 19:41
Певица Дженнифер Лопес поразила зрителей своим откровенным образом.

Дженнифер Лопес зажгла на сцене в невероятно смелом наряде
Одна из самых популярных исполнительниц мира Дженнифер Лопес выступила с концертом в Нью-Йорке, и в выборе сценического наряда, похоже, превзошла саму себя. В этот вечер на певице было только красное: сверкающие ботфорты и латексный наряд, украшенный теми же элементами, что и обувь.

Дженнифер Лопес зажгла на сцене в невероятно смелом наряде


Дженнифер Лопес зажгла на сцене в невероятно смелом наряде


Дженнифер Лопес зажгла на сцене в невероятно смелом наряде


Вопреки ожиданиям, даже многие поклонники не оценили такой выход - своеобразные "трусы" показались им чересчур откровенными и портящими фигуру Джей Ло, а так как звезда слегка поправилась, новые формы вообще следовало скрыть. Тем не менее, нельзя не признать, что в свои 48 лет звезда действительно выглядит очень эффектно.

Дженнифер Лопес зажгла на сцене в невероятно смелом наряде


Дженнифер Лопес зажгла на сцене в невероятно смелом наряде

← Кортни Кокс считает ошибкой поход к пл... Испанская королева Летиция удивила пу... →

Ключевые слова: Дженнифер Лопес

Количество просмотров: 286
Автор: Katarina

Автор фото: instagram, vk.com

Поделись с друзьями:
Перейти в галерею

Похожие новости
Дженнифер Лопес поразила чересчур откровенным платьем
Дженнифер Лопес поражает поклонников своей фантастической фигурой
Дженнифер Лопес показала откровенное фото в бикини
Дженнифер Лопес вновь ошиблась с выбором наряда
Самое популярное за неделю
Комментарии

Испанская королева Летиция удивила публику стильным и дешёвым платьем Супруга короля Испании Филиппа VI Летиция появилась на публике в наряде за $90.
Дженнифер Лопес зажгла на сцене в невероятно смелом наряде Певица Дженнифер Лопес поразила зрителей своим откровенным образом.
Кортни Кокс считает ошибкой поход к пластическому хирургу Сейчас многие знаменитости стараются сохранить молодость и посещают пластических хирургов или делают "уколы красоты".
Пэрис Джексон снова снялась топлес В последнее время Пэрис Джексон начала часто публиковать откровенные снимки в своем Инстаграм.
Жениху Екатерины Варнавы нелегко приходится из-за ее тяжелого характера В прошлом году Екатерина Варнава ответила согласием на предложение руки и сердца своему возлюбленному, танцору Константину Мякинькову.
TimeOut.ru Film.ru Cars.ru Hi-Fi.ru NewsLand.com Все проекты
C-Media Рейтинг@Mail.ru © 2004—2017 Звёзды.ru

Мобильная версия | Обратная связь | Правообладателям | RSS

Некоторые материалы сайта содержат информацию для лиц 18+

ООО «Си-медиа», являющееся владельцем данного ресурса, доводит до вашего сведения, что любая перепечатка материалов сайта возможна только при наличии прямой индексируемой гиперссылки и указания названия первоисточника.