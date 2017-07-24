Дженнифер Лопес зажгла на сцене в невероятно смелом наряде

Одна из самых популярных исполнительниц мира Дженнифер Лопес выступила с концертом в Нью-Йорке, и в выборе сценического наряда, похоже, превзошла саму себя. В этот вечер на певице было только красное: сверкающие ботфорты и латексный наряд, украшенный теми же элементами, что и обувь.Вопреки ожиданиям, даже многие поклонники не оценили такой выход - своеобразные "трусы" показались им чересчур откровенными и портящими фигуру Джей Ло, а так как звезда слегка поправилась, новые формы вообще следовало скрыть. Тем не менее, нельзя не признать, что в свои 48 лет звезда действительно выглядит очень эффектно.