Испанская королева Летиция удивила публику стильным и дешёвым платьем

Для современных монарших особ выбор в пользу нарядов масс-маркета уже не является чем-то удивительным, но публику такие выходы неизменно продолжают удивлять. В своё время принцесса Диана часто отдавала предпочтение простым, но элегантным нарядам, в наши дни этим "трюком" пользуется Кейт Миддлтон, и тысячи женщин могут подражать её стилю, ведь и они легко могут позволить себе купить наряды принцессы.Не осталась в стороне от тренда и королева Летиция - на недавнем приёме она появилась в очаровательном цветочном платье от Zara, цена которого составляет чуть больше пяти тысяч рублей - по королевским меркам просто копейки. Модницы уже поспешили в торговые центры.