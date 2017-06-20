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Испанская королева Летиция удивила публику стильным и дешёвым платьем

Сегодня, 20:10
Супруга короля Испании Филиппа VI Летиция появилась на публике в наряде за $90.

Испанская королева Летиция удивила публику стильным и дешёвым платьем

Для современных монарших особ выбор в пользу нарядов масс-маркета уже не является чем-то удивительным, но публику такие выходы неизменно продолжают удивлять. В своё время принцесса Диана часто отдавала предпочтение простым, но элегантным нарядам, в наши дни этим "трюком" пользуется Кейт Миддлтон, и тысячи женщин могут подражать её стилю, ведь и они легко могут позволить себе купить наряды принцессы.

Испанская королева Летиция удивила публику стильным и дешёвым платьем


Испанская королева Летиция удивила публику стильным и дешёвым платьем


Не осталась в стороне от тренда и королева Летиция - на недавнем приёме она появилась в очаровательном цветочном платье от Zara, цена которого составляет чуть больше пяти тысяч рублей - по королевским меркам просто копейки. Модницы уже поспешили в торговые центры.

Испанская королева Летиция удивила публику стильным и дешёвым платьем


Испанская королева Летиция удивила публику стильным и дешёвым платьем


Испанская королева Летиция удивила публику стильным и дешёвым платьем

← Дженнифер Лопес зажгла на сцене в неве...

Ключевые слова: Летиция, Кейт Миддлтон

Количество просмотров: 0
Автор: Katarina

Автор фото: twitter, dailymail

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