Не осталась в стороне от тренда и королева Летиция - на недавнем приёме она появилась в очаровательном цветочном платье от Zara, цена которого составляет чуть больше пяти тысяч рублей - по королевским меркам просто копейки. Модницы уже поспешили в торговые центры.
Испанская королева Летиция удивила публику стильным и дешёвым платьем
Сегодня, 20:10
Супруга короля Испании Филиппа VI Летиция появилась на публике в наряде за $90.
Для современных монарших особ выбор в пользу нарядов масс-маркета уже не является чем-то удивительным, но публику такие выходы неизменно продолжают удивлять. В своё время принцесса Диана часто отдавала предпочтение простым, но элегантным нарядам, в наши дни этим "трюком" пользуется Кейт Миддлтон, и тысячи женщин могут подражать её стилю, ведь и они легко могут позволить себе купить наряды принцессы.
Не осталась в стороне от тренда и королева Летиция - на недавнем приёме она появилась в очаровательном цветочном платье от Zara, цена которого составляет чуть больше пяти тысяч рублей - по королевским меркам просто копейки. Модницы уже поспешили в торговые центры.
Не осталась в стороне от тренда и королева Летиция - на недавнем приёме она появилась в очаровательном цветочном платье от Zara, цена которого составляет чуть больше пяти тысяч рублей - по королевским меркам просто копейки. Модницы уже поспешили в торговые центры.
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Ключевые слова: Летиция, Кейт Миддлтон
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Автор: KatarinaПерейти в галерею
Автор фото: twitter, dailymail
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Автор фото: twitter, dailymail
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Испанская королева Летиция удивила публику стильным и дешёвым платьем Супруга короля Испании Филиппа VI Летиция появилась на публике в наряде за $90.
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