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Поклонники раскритиковали новый имидж Николь Кидман

Сегодня, 15:31
Звезда кино Николь Кидман появилась на концерте в обновленном образе.

Поклонники раскритиковали новый имидж Николь Кидман
Знаменитая актриса и её супруг музыкант Кит Урбан посетили ежегодный концерт кантри-музыки CMT Artists of the Year. Пара прошла по торжественной дорожке, а в зале Кидман воодушевленно поддерживала Урбана во время его выступления на сцене.

Поклонники раскритиковали новый имидж Николь Кидман


Однако главной темой обсуждения среди пользователей сети стал образ Николь - звезда обновила цвет волос, чем вызвала настоящий шквал критики. Поклонники сошлись во мнении, что такой оттенок блонда ей совершенно не подходит и даже старит актрису. Ещё больше возмущения вызвало бархатное платье - не самый удачный покрой наряда совершенно испортил фигуру Кидман.

Поклонники раскритиковали новый имидж Николь Кидман


Поклонники раскритиковали новый имидж Николь Кидман

← В песне Марины Табри “Ути-пути’’ усм...

Ключевые слова: Николь Кидман, Кит Урбан

Количество просмотров: 754
Автор: Katarina

Автор фото: vk.com, daily mail, people

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