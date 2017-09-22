Однако главной темой обсуждения среди пользователей сети стал образ Николь - звезда обновила цвет волос, чем вызвала настоящий шквал критики. Поклонники сошлись во мнении, что такой оттенок блонда ей совершенно не подходит и даже старит актрису. Ещё больше возмущения вызвало бархатное платье - не самый удачный покрой наряда совершенно испортил фигуру Кидман.
Поклонники раскритиковали новый имидж Николь Кидман
Сегодня, 15:31
Звезда кино Николь Кидман появилась на концерте в обновленном образе.
Знаменитая актриса и её супруг музыкант Кит Урбан посетили ежегодный концерт кантри-музыки CMT Artists of the Year. Пара прошла по торжественной дорожке, а в зале Кидман воодушевленно поддерживала Урбана во время его выступления на сцене.
Однако главной темой обсуждения среди пользователей сети стал образ Николь - звезда обновила цвет волос, чем вызвала настоящий шквал критики. Поклонники сошлись во мнении, что такой оттенок блонда ей совершенно не подходит и даже старит актрису. Ещё больше возмущения вызвало бархатное платье - не самый удачный покрой наряда совершенно испортил фигуру Кидман.
Однако главной темой обсуждения среди пользователей сети стал образ Николь - звезда обновила цвет волос, чем вызвала настоящий шквал критики. Поклонники сошлись во мнении, что такой оттенок блонда ей совершенно не подходит и даже старит актрису. Ещё больше возмущения вызвало бархатное платье - не самый удачный покрой наряда совершенно испортил фигуру Кидман.
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Ключевые слова: Николь Кидман, Кит Урбан
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Количество просмотров: 754
Автор: KatarinaПерейти в галерею
Автор фото: vk.com, daily mail, people
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Автор фото: vk.com, daily mail, people
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Поклонники раскритиковали новый имидж Николь Кидман Звезда кино Николь Кидман появилась на концерте в обновленном образе.
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