Поклонники раскритиковали новый имидж Николь Кидман

Знаменитая актриса и её супруг музыкант Кит Урбан посетили ежегодный концерт кантри-музыки CMT Artists of the Year. Пара прошла по торжественной дорожке, а в зале Кидман воодушевленно поддерживала Урбана во время его выступления на сцене.Однако главной темой обсуждения среди пользователей сети стал образ Николь - звезда обновила цвет волос, чем вызвала настоящий шквал критики. Поклонники сошлись во мнении, что такой оттенок блонда ей совершенно не подходит и даже старит актрису. Ещё больше возмущения вызвало бархатное платье - не самый удачный покрой наряда совершенно испортил фигуру Кидман.