Однако ещё больше внимания вызвало стильное белое платье Энджи, украшенное оригинальной брошью. Автором наряда стала Ульяна Сергиенко, стремительно набирающая популярность у западных знаменитостей.
Анджелина Джоли произвела фурор нарядом от российского дизайнера
Вчера, 20:29
Голливудская звезда Анджелина Джоли посетила премьеру мультфильма в компании детей.
На днях Анджелина Джоли вместе с дочерьми - 11-летней Шайло и 12-летней Захарой, посетила премьерный показ мультфильма "Добытчик" - актриса является продюсером картины. Разглядывая снимки с вечера, пользователи сети не могли не отметить, что Шайло вновь появилась на публике в образе мальчика.
Однако ещё больше внимания вызвало стильное белое платье Энджи, украшенное оригинальной брошью. Автором наряда стала Ульяна Сергиенко, стремительно набирающая популярность у западных знаменитостей.
Однако ещё больше внимания вызвало стильное белое платье Энджи, украшенное оригинальной брошью. Автором наряда стала Ульяна Сергиенко, стремительно набирающая популярность у западных знаменитостей.
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Ключевые слова: Анджелина Джоли
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Количество просмотров: 7 332
Автор: KatarinaПерейти в галерею
Автор фото: people, vk.com, daily mail
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Автор фото: people, vk.com, daily mail
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