Анджелина Джоли произвела фурор нарядом от российского дизайнера

На днях Анджелина Джоли вместе с дочерьми - 11-летней Шайло и 12-летней Захарой, посетила премьерный показ мультфильма "Добытчик" - актриса является продюсером картины. Разглядывая снимки с вечера, пользователи сети не могли не отметить, что Шайло вновь появилась на публике в образе мальчика.Однако ещё больше внимания вызвало стильное белое платье Энджи, украшенное оригинальной брошью. Автором наряда стала Ульяна Сергиенко, стремительно набирающая популярность у западных знаменитостей.