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Анджелина Джоли произвела фурор нарядом от российского дизайнера

Вчера, 20:29
Голливудская звезда Анджелина Джоли посетила премьеру мультфильма в компании детей.

Анджелина Джоли произвела фурор нарядом от российского дизайнера
На днях Анджелина Джоли вместе с дочерьми - 11-летней Шайло и 12-летней Захарой, посетила премьерный показ мультфильма "Добытчик" - актриса является продюсером картины. Разглядывая снимки с вечера, пользователи сети не могли не отметить, что Шайло вновь появилась на публике в образе мальчика.

Анджелина Джоли произвела фурор нарядом от российского дизайнера


Анджелина Джоли произвела фурор нарядом от российского дизайнера


Анджелина Джоли произвела фурор нарядом от российского дизайнера


Однако ещё больше внимания вызвало стильное белое платье Энджи, украшенное оригинальной брошью. Автором наряда стала Ульяна Сергиенко, стремительно набирающая популярность у западных знаменитостей.

Анджелина Джоли произвела фурор нарядом от российского дизайнера


Анджелина Джоли произвела фурор нарядом от российского дизайнера

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Ключевые слова: Анджелина Джоли

Количество просмотров: 7 332
Автор: Katarina

Автор фото: people, vk.com, daily mail

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