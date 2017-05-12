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Тина Канделаки поразила подписчиков возмутительно откровенным нарядом

Вчера, 20:18
Телеведущая Тина Канделаки появилась на светской вечеринке в неожиданном образе.

Тина Канделаки поразила подписчиков возмутительно откровенным нарядом
Официальный дресс-код для одного из ключевых светских событий - ежегодного Бала дебютанток, предполагает исключительно строгий стиль black tie. Гостьи вечера должны были облачиться в вечерние, либо коктейльные платья, однако для 41-летней Тины Канделаки никаких правил в этот вечер, похоже, не существовало.

Тина Канделаки поразила подписчиков возмутительно откровенным нарядом


Телеведущая появилась перед фотографами в коротком сексуальном платье-жакете, дополненном игривой оборкой. Ещё одной крайне спорной деталью образа стали декоративные колготы, напомнившие пользователям сети подзабытые образы из 90-х годов.

Тина Канделаки поразила подписчиков возмутительно откровенным нарядом


Тина Канделаки поразила подписчиков возмутительно откровенным нарядом

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Ключевые слова: Тина Канделаки

Количество просмотров: 5 798
Автор: Katarina

Автор фото: instagram

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