Тина Канделаки поразила подписчиков возмутительно откровенным нарядом

Официальный дресс-код для одного из ключевых светских событий - ежегодного Бала дебютанток, предполагает исключительно строгий стиль black tie. Гостьи вечера должны были облачиться в вечерние, либо коктейльные платья, однако для 41-летней Тины Канделаки никаких правил в этот вечер, похоже, не существовало.Телеведущая появилась перед фотографами в коротком сексуальном платье-жакете, дополненном игривой оборкой. Ещё одной крайне спорной деталью образа стали декоративные колготы, напомнившие пользователям сети подзабытые образы из 90-х годов.