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Гости показа Беллы Потемкиной обиделись на Анастасию Рафаловскую в «голом платье»

Вчера, 12:14
На недавнем показе Беллы Потемкиной на подиум выходило много моделей в откровенных платьях, но сексуальный и таинственный наряд Анастасии Рафаловской произвел фурор среди фотографов.

Гости показа Беллы Потемкиной обиделись на Анастасию Рафаловскую в «голом платье»

Главный редактор журнала Ballare magazine и боди- модель и Анастасия Рафаловская блистала своей фигурой в платье из сетки, так что ничего удивительного в том, что её плотным кольцом обступили собравшиеся фотографы.

Гости показа Беллы Потемкиной обиделись на Анастасию Рафаловскую в «голом платье»


Вот только все это вызвало недовольство у других селебрити, которые пришли засветиться на важном мероприятии, а фотографы все снимали и снимали Анастасию со всех ракурсов.

К счастью, их обиды не вылились в скандалы и в результате все получили свою порцию внимания.

Гости показа Беллы Потемкиной обиделись на Анастасию Рафаловскую в «голом платье»

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Ключевые слова: Анастасия Рафаловская

Количество просмотров: 3 627
Автор: Lili

Автор фото: Пресс-служба

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