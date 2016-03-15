Гости показа Беллы Потемкиной обиделись на Анастасию Рафаловскую в «голом платье»

Главный редактор журнала Ballare magazine и боди- модель и Анастасия Рафаловская блистала своей фигурой в платье из сетки, так что ничего удивительного в том, что её плотным кольцом обступили собравшиеся фотографы.Вот только все это вызвало недовольство у других селебрити, которые пришли засветиться на важном мероприятии, а фотографы все снимали и снимали Анастасию со всех ракурсов.К счастью, их обиды не вылились в скандалы и в результате все получили свою порцию внимания.