Место локонов заняло удлиненное каре с челкой - подписчики уже оценили стрижку по достоинству, написав, что новый образ очень украшает лицо Эмили. Однако нашлись те, кто посчитал новую прическу просто париком - ведь актриса довольно долго не меняла образ и вряд ли решилась бы отстричь волосы.
Эмили Ратажковски взорвала интернет своим новым имиджем
Сегодня, 19:54
Актриса и модель Эмили Ратажковски решилась на смену образа.
Скандальная звезда Эмили Ратажковски пока что более известна крайне откровенными снимками, нежели своими работами в кино. Однако совсем скоро в мировом прокате появятся сразу два фильма с её участием, и, возможно, как раз они и смогут направить славу Эмили в "другое русло". А пока поклонники находятся в ожидании, Ратажковски неожиданно решила сменить имидж.
Место локонов заняло удлиненное каре с челкой - подписчики уже оценили стрижку по достоинству, написав, что новый образ очень украшает лицо Эмили. Однако нашлись те, кто посчитал новую прическу просто париком - ведь актриса довольно долго не меняла образ и вряд ли решилась бы отстричь волосы.
Место локонов заняло удлиненное каре с челкой - подписчики уже оценили стрижку по достоинству, написав, что новый образ очень украшает лицо Эмили. Однако нашлись те, кто посчитал новую прическу просто париком - ведь актриса довольно долго не меняла образ и вряд ли решилась бы отстричь волосы.
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Ключевые слова: Эмили Ратажковски
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Количество просмотров: 117
Автор: KatarinaПерейти в галерею
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Автор фото: instagram
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