Эмили Ратажковски взорвала интернет своим новым имиджем

Скандальная звезда Эмили Ратажковски пока что более известна крайне откровенными снимками, нежели своими работами в кино. Однако совсем скоро в мировом прокате появятся сразу два фильма с её участием, и, возможно, как раз они и смогут направить славу Эмили в "другое русло". А пока поклонники находятся в ожидании, Ратажковски неожиданно решила сменить имидж.Место локонов заняло удлиненное каре с челкой - подписчики уже оценили стрижку по достоинству, написав, что новый образ очень украшает лицо Эмили. Однако нашлись те, кто посчитал новую прическу просто париком - ведь актриса довольно долго не меняла образ и вряд ли решилась бы отстричь волосы.