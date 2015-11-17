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Эмили Ратажковски взорвала интернет своим новым имиджем

Сегодня, 19:54
Актриса и модель Эмили Ратажковски решилась на смену образа.

Эмили Ратажковски взорвала интернет своим новым имиджем
Скандальная звезда Эмили Ратажковски пока что более известна крайне откровенными снимками, нежели своими работами в кино. Однако совсем скоро в мировом прокате появятся сразу два фильма с её участием, и, возможно, как раз они и смогут направить славу Эмили в "другое русло". А пока поклонники находятся в ожидании, Ратажковски неожиданно решила сменить имидж.

Эмили Ратажковски взорвала интернет своим новым имиджем


Эмили Ратажковски взорвала интернет своим новым имиджем


Место локонов заняло удлиненное каре с челкой - подписчики уже оценили стрижку по достоинству, написав, что новый образ очень украшает лицо Эмили. Однако нашлись те, кто посчитал новую прическу просто париком - ведь актриса довольно долго не меняла образ и вряд ли решилась бы отстричь волосы.

Эмили Ратажковски взорвала интернет своим новым имиджем


Эмили Ратажковски взорвала интернет своим новым имиджем

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Ключевые слова: Эмили Ратажковски

Количество просмотров: 117
Автор: Katarina

Автор фото: instagram

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