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Даша Жукова удивила выбором наряда на Хеллоуин

Вчера, 17:10
В США уже проходят первые вечеринки по случаю Хеллоуина - на одной из них побывала галеристка Даша Жукова.

Даша Жукова удивила выбором наряда на Хеллоуин
В нью-йоркском The Metropolitan Museum of Art состоялась грандиозная вечеринка по поводу праздника Хеллоуина, широко отмечаемого и любимого не только в США, но и во многих странах мира. Не смогла пропустить такое веселье и бывшая супруга миллиардера Романа Абрамовича Даша Жукова - она примерила на себя легендарный образ египетской царицы Клеопатры из одноименного фильма, где знаменитую героиню воплотила голливудская звезда Элизабет Тейлор (на втором фото).

Даша Жукова удивила выбором наряда на Хеллоуин


Даша Жукова удивила выбором наряда на Хеллоуин


И, конечно, какая же Клеопатра без возлюбленного Марка Антония рядом? Его костюм достался другу Жуковой Дереку Бласбергу.

Даша Жукова удивила выбором наряда на Хеллоуин

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Ключевые слова: Даша Жукова, Хеллоуин

Количество просмотров: 5 954
Автор: Katarina

Автор фото: instagram

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