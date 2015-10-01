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Паулина Андреева повергла в шок своим новым имиджем

Вчера, 20:42
Актриса Паулина Андреева изменилась до неузнаваемости.

Паулина Андреева повергла в шок своим новым имиджем
Поклонники популярной актрисы сегодня испытали настоящий шок, увидев любимую звезду в совершенно непривычном образе. Паулина подстриглась под мальчика. На такую жертву звезда пошла ради роли в спектакле "Светлый путь. 19.17" Московского художественного театра.

Паулина Андреева повергла в шок своим новым имиджем


Одним Андреева напомнила певицу Земфиру, другие просто недоумевали - как можно было расстаться с такими локонами? Однако чуть позже в сети всё же появилась версия о том, что Паулина играет новую роль в парике. Но, похоже, пока сама актриса не расскажет, действительно ли она сменила имидж, споры будут продолжаться.

Паулина Андреева повергла в шок своим новым имиджем


Паулина Андреева повергла в шок своим новым имиджем

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Ключевые слова: Паулина Андреева

Количество просмотров: 5 265
Автор: Katarina

Автор фото: instagram, vk.com, lady.mail.ru

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