Паулина Андреева повергла в шок своим новым имиджем

Поклонники популярной актрисы сегодня испытали настоящий шок, увидев любимую звезду в совершенно непривычном образе. Паулина подстриглась под мальчика. На такую жертву звезда пошла ради роли в спектакле "Светлый путь. 19.17" Московского художественного театра.Одним Андреева напомнила певицу Земфиру, другие просто недоумевали - как можно было расстаться с такими локонами? Однако чуть позже в сети всё же появилась версия о том, что Паулина играет новую роль в парике. Но, похоже, пока сама актриса не расскажет, действительно ли она сменила имидж, споры будут продолжаться.