Одним Андреева напомнила певицу Земфиру, другие просто недоумевали - как можно было расстаться с такими локонами? Однако чуть позже в сети всё же появилась версия о том, что Паулина играет новую роль в парике. Но, похоже, пока сама актриса не расскажет, действительно ли она сменила имидж, споры будут продолжаться.
Паулина Андреева повергла в шок своим новым имиджем
Вчера, 20:42
Актриса Паулина Андреева изменилась до неузнаваемости.
Поклонники популярной актрисы сегодня испытали настоящий шок, увидев любимую звезду в совершенно непривычном образе. Паулина подстриглась под мальчика. На такую жертву звезда пошла ради роли в спектакле "Светлый путь. 19.17" Московского художественного театра.
Одним Андреева напомнила певицу Земфиру, другие просто недоумевали - как можно было расстаться с такими локонами? Однако чуть позже в сети всё же появилась версия о том, что Паулина играет новую роль в парике. Но, похоже, пока сама актриса не расскажет, действительно ли она сменила имидж, споры будут продолжаться.
Одним Андреева напомнила певицу Земфиру, другие просто недоумевали - как можно было расстаться с такими локонами? Однако чуть позже в сети всё же появилась версия о том, что Паулина играет новую роль в парике. Но, похоже, пока сама актриса не расскажет, действительно ли она сменила имидж, споры будут продолжаться.
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Ключевые слова: Паулина Андреева
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Количество просмотров: 5 265
Автор: KatarinaПерейти в галерею
Автор фото: instagram, vk.com, lady.mail.ru
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Автор фото: instagram, vk.com, lady.mail.ru
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