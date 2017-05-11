Анна Нетребко поразила подписчиков зелёными волосами

Поклонники Анны Нетребко были невероятно удивлены её свежими снимками: в кадре певица предстаёт с зелёными волосами. Разумеется, все были уверены, что такой образ звезда выбрала на Хеллоуин - ведь она очень любит этот праздник: "Люблю Хеллоуин. И не вижу в этом ничего плохого" - написала Анна в блоге.Однако ещё больший шок подписчики испытали, когда стало ясно, что оригинальный цвет, похоже, задержится в образе дивы на более длительный срок - ведь мистическая дата уже позади, но певица не спешит возвращать прежний цвет. Смену имиджа Нетребко объяснила всего одной фразой: "Зелёное настроение".