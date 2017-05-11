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Анна Нетребко поразила подписчиков зелёными волосами

Сегодня, 01:44
Оперная дива Анна Нетребко решилась на весьма неожиданный эксперимент со внешностью.

Анна Нетребко поразила подписчиков зелёными волосами


Поклонники Анны Нетребко были невероятно удивлены её свежими снимками: в кадре певица предстаёт с зелёными волосами. Разумеется, все были уверены, что такой образ звезда выбрала на Хеллоуин - ведь она очень любит этот праздник: "Люблю Хеллоуин. И не вижу в этом ничего плохого" - написала Анна в блоге.

Анна Нетребко поразила подписчиков зелёными волосами


Анна Нетребко поразила подписчиков зелёными волосами


Анна Нетребко поразила подписчиков зелёными волосами


Однако ещё больший шок подписчики испытали, когда стало ясно, что оригинальный цвет, похоже, задержится в образе дивы на более длительный срок - ведь мистическая дата уже позади, но певица не спешит возвращать прежний цвет. Смену имиджа Нетребко объяснила всего одной фразой: "Зелёное настроение".

Анна Нетребко поразила подписчиков зелёными волосами


Анна Нетребко поразила подписчиков зелёными волосами

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Ключевые слова: Анна Нетребко

Количество просмотров: 1 547
Автор: Katarina

Автор фото: instagram, twitter

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