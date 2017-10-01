Кара Делевинь снялась в провокационной фотосессии

У звезды подиума и набирающей популярность актрисы Кары Делевинь очень небольшое количество провальных фотосессий, однако самая свежая из них явно попадёт в это число, - уверены пользователи сети, уже ознакомившиеся с новыми кадрами. Съемка проводилась для необычного журнала постеров Chaos Sixty Nine и результат получился крайне неоднозначным.Вместе с Карой на снимках появляется ещё одна модель Адвоа Абоа. Из комментариев к фотографиям можно заключить, что ужасно здесь абсолютно всё, начиная от фотографа, выбора места и внешнего вида моделей и заканчивая тем, что на снимки просто неприятно смотреть.