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Кара Делевинь снялась в провокационной фотосессии

Сегодня, 02:12
Ради горячего фотосета модели Каре Делевинь пришлось сниматься топлес.

Кара Делевинь снялась в провокационной фотосессии
У звезды подиума и набирающей популярность актрисы Кары Делевинь очень небольшое количество провальных фотосессий, однако самая свежая из них явно попадёт в это число, - уверены пользователи сети, уже ознакомившиеся с новыми кадрами. Съемка проводилась для необычного журнала постеров Chaos Sixty Nine и результат получился крайне неоднозначным.

Кара Делевинь снялась в провокационной фотосессии


Кара Делевинь снялась в провокационной фотосессии


Кара Делевинь снялась в провокационной фотосессии


Вместе с Карой на снимках появляется ещё одна модель Адвоа Абоа. Из комментариев к фотографиям можно заключить, что ужасно здесь абсолютно всё, начиная от фотографа, выбора места и внешнего вида моделей и заканчивая тем, что на снимки просто неприятно смотреть.

Кара Делевинь снялась в провокационной фотосессии


Кара Делевинь снялась в провокационной фотосессии


Кара Делевинь снялась в провокационной фотосессии

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Ключевые слова: Кара Делевинь

Количество просмотров: 7 488
Автор: Katarina

Автор фото: instagram, twitter

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Кара Делевинь снялась в провокационной фотосессии Ради горячего фотосета модели Каре Делевинь пришлось сниматься топлес.
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