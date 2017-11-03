Эшли Грэм вышла в свет в полностью прозрачном платье

Модель является очень востребованной, многие именитые дизайнеры хотят поработать с Эшли и приглашают ее на модные показы, а также нередко девушка появляется на обложках глянцевых изданий.На днях же прошла ежегодная премия "Женщина года", на которой Эшли произвела фурор, облачившись в полностью прозрачное платье, под которой отчетливо было видно белье девушки. Но это ее нисколько не смущало, и она с удовольствием позировала перед фотографами.