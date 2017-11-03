На днях же прошла ежегодная премия "Женщина года", на которой Эшли произвела фурор, облачившись в полностью прозрачное платье, под которой отчетливо было видно белье девушки. Но это ее нисколько не смущало, и она с удовольствием позировала перед фотографами.
Эшли Грэм вышла в свет в полностью прозрачном платье
Вчера, 21:11
Популярная модель плюс-сайз Эшли Грэм, несмотря на пышные формы, нисколько не стесняется своей фигуры и старается всегда демонстрировать свои прелести.
Модель является очень востребованной, многие именитые дизайнеры хотят поработать с Эшли и приглашают ее на модные показы, а также нередко девушка появляется на обложках глянцевых изданий.
На днях же прошла ежегодная премия "Женщина года", на которой Эшли произвела фурор, облачившись в полностью прозрачное платье, под которой отчетливо было видно белье девушки. Но это ее нисколько не смущало, и она с удовольствием позировала перед фотографами.
На днях же прошла ежегодная премия "Женщина года", на которой Эшли произвела фурор, облачившись в полностью прозрачное платье, под которой отчетливо было видно белье девушки. Но это ее нисколько не смущало, и она с удовольствием позировала перед фотографами.
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Ключевые слова: Эшли Грэм
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Количество просмотров: 6 994
Автор: zvezdaПерейти в галерею
Автор фото: Instagram
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Автор фото: Instagram
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