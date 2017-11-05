Звёзды.ru
Музыка Бьюти видео
Все новости Досье звезд Звезды Инстаграм Восходящие звезды Фотогалереи Фотосессии
Добавить в закладки

Джонни Депп появился в непривычном для себя образе

Сегодня, 14:06
На днях в Лондоне прошел премьерный показ нового детективного фильма "Убийство в Восточном экспрессе", снятого по роману Агаты Кристи.

Джонни Депп появился в непривычном для себя образе
Знаменитый актер Джонни Депп сыграл в картине одну из главных ролей и не мог пропустить премьеру. Все присутствующие были удивлены непривычному образу актера, который появился без широкополой шляпы и темных очков.

Джонни Депп появился в непривычном для себя образе


Джонни выглядел очень стильно в темном костюме и зачесанными назад волосами. Поклонники обратили внимание на то, что в таком виде Депп выглядит гораздо моложе.

Джонни Депп появился в непривычном для себя образе

← Мадонна шокировала полетом в эконом-к... Ольга Бузова не получила поддержку фа... →

Ключевые слова: Джонни Депп

Количество просмотров: 1 794
Автор: zvezda

Автор фото: Instagram

Поделись с друзьями:
Перейти в галерею

Похожие новости
Джонни Депп готов к новым отношениям
Джонни Депп вышел в свет впервые после скандального развода
Джонни Депп выставил на продажу дом в Венеции
Джонни Депп уехал в отпуск с Ванессой Паради и с детьми
Самое популярное за неделю
Комментарии

Кейт Аптон связала себя узами брака Вчера, 4 ноября, популярная модель Кейт Аптон вышла замуж за своего возлюбленного, американского бейсболиста Джастина Верландера.
Анна Семенович показала роскошную фигуру в купальнике Некоторое время назад популярная певица Анна Семенович решила улететь подальше от надвигающихся холодов в жаркие Дубаи.
Джулия Робертс продемонстрировала стройные ноги Знаменитая актриса Джулия Робертс в свои 50 лет может похвастаться отличным внешним видом, которой позавидуют и молодые девушки.
Ксения Бородина позволяет старшей дочери, как можно чаще видеться с отцом Популярная ведущая реалити-шоу "Дом-2" Ксения Бородина часто публикует в своем микроблоге семейные снимки, на которых нередко можно увидеть ее двух дочерей, Марусю и Тею.
Фанаты пришли в восторг от совместной фотографии Ольги Кабо с 19-летней дочерью Недавно популярная актриса Ольга Кабо решила порадовать своих поклонников и разместила фотографии, на которых она запечатлена вместе со своей 19-летней дочкой Татьяной.
TimeOut.ru Film.ru Cars.ru Hi-Fi.ru NewsLand.com Все проекты
C-Media Рейтинг@Mail.ru © 2004—2017 Звёзды.ru

Мобильная версия | Обратная связь | Правообладателям | RSS

Некоторые материалы сайта содержат информацию для лиц 18+

ООО «Си-медиа», являющееся владельцем данного ресурса, доводит до вашего сведения, что любая перепечатка материалов сайта возможна только при наличии прямой индексируемой гиперссылки и указания названия первоисточника.