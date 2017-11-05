Джонни выглядел очень стильно в темном костюме и зачесанными назад волосами. Поклонники обратили внимание на то, что в таком виде Депп выглядит гораздо моложе.
Джонни Депп появился в непривычном для себя образе
Сегодня, 14:06
На днях в Лондоне прошел премьерный показ нового детективного фильма "Убийство в Восточном экспрессе", снятого по роману Агаты Кристи.
Знаменитый актер Джонни Депп сыграл в картине одну из главных ролей и не мог пропустить премьеру. Все присутствующие были удивлены непривычному образу актера, который появился без широкополой шляпы и темных очков.
Джонни выглядел очень стильно в темном костюме и зачесанными назад волосами. Поклонники обратили внимание на то, что в таком виде Депп выглядит гораздо моложе.
Джонни выглядел очень стильно в темном костюме и зачесанными назад волосами. Поклонники обратили внимание на то, что в таком виде Депп выглядит гораздо моложе.
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Ключевые слова: Джонни Депп
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Количество просмотров: 1 794
Автор: zvezdaПерейти в галерею
Автор фото: Instagram
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Автор фото: Instagram
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