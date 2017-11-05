Джонни Депп появился в непривычном для себя образе

Знаменитый актер Джонни Депп сыграл в картине одну из главных ролей и не мог пропустить премьеру. Все присутствующие были удивлены непривычному образу актера, который появился без широкополой шляпы и темных очков.Джонни выглядел очень стильно в темном костюме и зачесанными назад волосами. Поклонники обратили внимание на то, что в таком виде Депп выглядит гораздо моложе.