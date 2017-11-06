Шэрон Стоун появилась на публике в необычном платье в полоску

Прошедший уикэнд порадовал почитателей звезды Голливуда Шэрон Стоун её стильным выходом в свет. Актриса посетила благотворительный аукцион в Майами, где собирались деньги на помощь пострадавшим от стихийных бедствий.Для мероприятия Стоун выбрала наряд в пол с открытыми плечами, дополнив свой "полосатый" образ однотонным клатчем. Пользователи сети вновь сошлись во мнении, что звезда выглядит гораздо моложе своих лет.