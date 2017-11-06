Для мероприятия Стоун выбрала наряд в пол с открытыми плечами, дополнив свой "полосатый" образ однотонным клатчем. Пользователи сети вновь сошлись во мнении, что звезда выглядит гораздо моложе своих лет.
Шэрон Стоун появилась на публике в необычном платье в полоску
Вчера, 20:50
59-летняя актриса Шэрон Стоун удивила поклонников открытым нарядом.
Прошедший уикэнд порадовал почитателей звезды Голливуда Шэрон Стоун её стильным выходом в свет. Актриса посетила благотворительный аукцион в Майами, где собирались деньги на помощь пострадавшим от стихийных бедствий.
Для мероприятия Стоун выбрала наряд в пол с открытыми плечами, дополнив свой "полосатый" образ однотонным клатчем. Пользователи сети вновь сошлись во мнении, что звезда выглядит гораздо моложе своих лет.
Для мероприятия Стоун выбрала наряд в пол с открытыми плечами, дополнив свой "полосатый" образ однотонным клатчем. Пользователи сети вновь сошлись во мнении, что звезда выглядит гораздо моложе своих лет.
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Ключевые слова: Шэрон Стоун
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Количество просмотров: 4 602
Автор: KatarinaПерейти в галерею
Автор фото: vk.com, daily mail
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Автор фото: vk.com, daily mail
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Шэрон Стоун появилась на публике в необычном платье в полоску 59-летняя актриса Шэрон Стоун удивила поклонников открытым нарядом.
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