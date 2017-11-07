Блейк Лайвли стала практически неузнаваемой ради новой роли

Некоторое время назад знаменитая актриса Блейк Лайвли была запечатлена папарацци в таком виде, в котором ее практически невозможно узнать.

30-летняя актриса была замечена на улицах Дублина в мешковатой одежде, с которотко постриженными волосами и в неухоженном виде. И, как оказалось, все ради роли в новом фильме, в котором Блейк играет роль женщины, потерявшей близких в авиакатастрофе.Хотя актриса всегда могла похвастаться шикарным внешним видом, но, как известно, ради актерской карьеры приходится идти на большие жертвы.