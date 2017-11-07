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Блейк Лайвли стала практически неузнаваемой ради новой роли

Сегодня, 14:09
Некоторое время назад знаменитая актриса Блейк Лайвли была запечатлена папарацци в таком виде, в котором ее практически невозможно узнать.

Блейк Лайвли стала практически неузнаваемой ради новой роли
30-летняя актриса была замечена на улицах Дублина в мешковатой одежде, с которотко постриженными волосами и в неухоженном виде. И, как оказалось, все ради роли в новом фильме, в котором Блейк играет роль женщины, потерявшей близких в авиакатастрофе.

Блейк Лайвли стала практически неузнаваемой ради новой роли


Хотя актриса всегда могла похвастаться шикарным внешним видом, но, как известно, ради актерской карьеры приходится идти на большие жертвы.

Блейк Лайвли стала практически неузнаваемой ради новой роли

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Ключевые слова: Блейк Лайвли

Количество просмотров: 1 469
Автор: zvezda

Автор фото: Instagram, GRAZIA

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