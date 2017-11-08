Пэрис Джексон вышла в свет, забыв побрить ноги

Всех искренне удивляет довольно пренебрежительное отношение девушки к своему внешнему виду. Нередко Пэрис демонстрирует на фотографиях небритые подмышки, приводя в ужас своих подписчиков.На днях же девушка посетила светское мероприятие, при этом присутствующие обратили внимание на то, что Пэрис не побрила свои ноги. Хотя девушка не видит в этом ничего плохого, о чем уже заявляла однажды.