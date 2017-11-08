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Пэрис Джексон вышла в свет, забыв побрить ноги

Сегодня, 14:22
Дочь знаменитого поп-короля Майкла Джексона Пэрис в свои 19 лет уже заслужила статус скандально известной особы своими неоднозначными поступками.

Пэрис Джексон вышла в свет, забыв побрить ноги
Всех искренне удивляет довольно пренебрежительное отношение девушки к своему внешнему виду. Нередко Пэрис демонстрирует на фотографиях небритые подмышки, приводя в ужас своих подписчиков.

Пэрис Джексон вышла в свет, забыв побрить ноги


На днях же девушка посетила светское мероприятие, при этом присутствующие обратили внимание на то, что Пэрис не побрила свои ноги. Хотя девушка не видит в этом ничего плохого, о чем уже заявляла однажды.

Пэрис Джексон вышла в свет, забыв побрить ноги

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Ключевые слова: Пэрис Джексон

Количество просмотров: 3 003
Автор: zvezda

Автор фото: Instagram, Открыто.lv

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