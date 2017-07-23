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Алла Пугачева вышла в свет в мини-платье

Сегодня, 20:16
Примадонна Алла Пугачева посетила ледовое шоу Ильи Авербуха.

Алла Пугачева вышла в свет в мини-платье
Премьера нового шоу на льду "Ромео и Джульетта" в постановке Ильи Авербуха подарила сразу несколько событий. На днях все обсуждали первый совместный выход актера Сергея Безрукова со своими старшими детьми, теперь же пользователи сети разглядывают снимки Аллы Пугачевой в мини-наряде.

Алла Пугачева вышла в свет в мини-платье


Алла Пугачева вышла в свет в мини-платье


Для появления на публике 68-летняя певица выбрала черное платье, декорированное широким поясом, и дополнила его ботфортами в тон. Поклонники уже отметили прекрасный внешний вид звезды.

Алла Пугачева вышла в свет в мини-платье

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Ключевые слова: Алла Пугачева

Количество просмотров: 13 286
Автор: Katarina

Автор фото: архивы пресс-служб, instagram

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