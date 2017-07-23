Для появления на публике 68-летняя певица выбрала черное платье, декорированное широким поясом, и дополнила его ботфортами в тон. Поклонники уже отметили прекрасный внешний вид звезды.
Алла Пугачева вышла в свет в мини-платье
Сегодня, 20:16
Примадонна Алла Пугачева посетила ледовое шоу Ильи Авербуха.
Премьера нового шоу на льду "Ромео и Джульетта" в постановке Ильи Авербуха подарила сразу несколько событий. На днях все обсуждали первый совместный выход актера Сергея Безрукова со своими старшими детьми, теперь же пользователи сети разглядывают снимки Аллы Пугачевой в мини-наряде.
Для появления на публике 68-летняя певица выбрала черное платье, декорированное широким поясом, и дополнила его ботфортами в тон. Поклонники уже отметили прекрасный внешний вид звезды.
Для появления на публике 68-летняя певица выбрала черное платье, декорированное широким поясом, и дополнила его ботфортами в тон. Поклонники уже отметили прекрасный внешний вид звезды.
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Ключевые слова: Алла Пугачева
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Количество просмотров: 13 286
Автор: KatarinaПерейти в галерею
Автор фото: архивы пресс-служб, instagram
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Автор фото: архивы пресс-служб, instagram
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