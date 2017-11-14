71-летняя Хелен Миррен появилась на мероприятии в кожаном платье

На днях в рамках фестиваля показали фильм "В поисках праздника", где главную роль сыграла знаменитая актриса Хелен Миррен. Она для выхода на ковровую дорожку выбрала длинное кожаное платье.Поддержать супругу также пришел и муж Хелен, режиссер Тэйлор Хэкфорд, пара вместе уже больше 20 лет.71-летняя актриса до сих пор поражает всех прекрасным внешним видом и всегда выглядит очень гармонично в выбранных нарядах.