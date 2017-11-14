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71-летняя Хелен Миррен появилась на мероприятии в кожаном платье

Сегодня, 09:02
Ежегодно в Лос-Анджелесе осенью состоится международный кинофестиваль, который собирает огромное количество мировых знаменитостей.

71-летняя Хелен Миррен появилась на мероприятии в кожаном платье
На днях в рамках фестиваля показали фильм "В поисках праздника", где главную роль сыграла знаменитая актриса Хелен Миррен. Она для выхода на ковровую дорожку выбрала длинное кожаное платье.

71-летняя Хелен Миррен появилась на мероприятии в кожаном платье


Поддержать супругу также пришел и муж Хелен, режиссер Тэйлор Хэкфорд, пара вместе уже больше 20 лет.

71-летняя актриса до сих пор поражает всех прекрасным внешним видом и всегда выглядит очень гармонично в выбранных нарядах.

71-летняя Хелен Миррен появилась на мероприятии в кожаном платье

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Ключевые слова: Хелен Миррен

Количество просмотров: 2 652
Автор: zvezda

Автор фото: Instagram, GRAZIA

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