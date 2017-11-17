Эмма Робертс надела полупрозрачное платье, засветив нижнее белье

На мероприятии появились не только писатели, но многие мировые знаменитости. Среди гостей светского вечера оказались и знаменитые актрисы Энн Хэтэуэй и Эмма Робертс.Эмма произвела фурор своим нарядом и привлекла внимание всех присутствующих. Она выбрала для выхода в свет полупрозрачное платье в клетку, под которым виднелись черные трусы, а грудь актриса была прикрыта принтом в виде черного банта.Как вы оцените образ Эммы?