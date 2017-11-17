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Эмма Робертс надела полупрозрачное платье, засветив нижнее белье

Сегодня, 08:42
На днях в Нью-Йорке на Уолл-Стрит прошла Национальная книжная премия, которая проводится ежегодно.

Эмма Робертс надела полупрозрачное платье, засветив нижнее белье
На мероприятии появились не только писатели, но многие мировые знаменитости. Среди гостей светского вечера оказались и знаменитые актрисы Энн Хэтэуэй и Эмма Робертс.

Эмма Робертс надела полупрозрачное платье, засветив нижнее белье


Эмма произвела фурор своим нарядом и привлекла внимание всех присутствующих. Она выбрала для выхода в свет полупрозрачное платье в клетку, под которым виднелись черные трусы, а грудь актриса была прикрыта принтом в виде черного банта.

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Эмма Робертс надела полупрозрачное платье, засветив нижнее белье

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Ключевые слова: Эмма Робертс

Количество просмотров: 6 708
Автор: zvezda

Автор фото: Instagram, GRAZIA

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