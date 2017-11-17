На днях в Лондоне модель появилась в сером платье-блейзере, которое явно стало ее провалом. Наряд добавил ей лишний вес и совершенно не подходил Роузи. Да и подобранные туфли укоротили длинные ноги модели.
Роузи Хантингтон-Уайтли прогадала с выбором наряда, который испортил фигуру
Сегодня, 19:21
Не так давно известная модель Роузи Хантингтон-Уайтли стала мамой, родив очаровательного сына.
После рождения наследника девушка редко появляется на светских мероприятиях, поэтому каждый ее выход в свет активно обсуждается. Обычно Роузи выбирает очень удачные наряды, которые отлично сидят на ее фигуре.
На днях в Лондоне модель появилась в сером платье-блейзере, которое явно стало ее провалом. Наряд добавил ей лишний вес и совершенно не подходил Роузи. Да и подобранные туфли укоротили длинные ноги модели.
На днях в Лондоне модель появилась в сером платье-блейзере, которое явно стало ее провалом. Наряд добавил ей лишний вес и совершенно не подходил Роузи. Да и подобранные туфли укоротили длинные ноги модели.
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Ключевые слова: Роузи Хантингтон-Уайтли
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Количество просмотров: 4 420
Автор: zvezdaПерейти в галерею
Автор фото: Instagram, GRAZIA
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Автор фото: Instagram, GRAZIA
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