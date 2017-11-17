Роузи Хантингтон-Уайтли прогадала с выбором наряда, который испортил фигуру

После рождения наследника девушка редко появляется на светских мероприятиях, поэтому каждый ее выход в свет активно обсуждается. Обычно Роузи выбирает очень удачные наряды, которые отлично сидят на ее фигуре.На днях в Лондоне модель появилась в сером платье-блейзере, которое явно стало ее провалом. Наряд добавил ей лишний вес и совершенно не подходил Роузи. Да и подобранные туфли укоротили длинные ноги модели.