Да еще и телеведущая забыла надеть под наряд нижнее белье, что бросилось в глаза всех присутствующих, когда разрез оголил бедро 27-летней Тодоренко. Несомненно, в этот вечер телеведущая стала самой запоминающейся персоной.
Регина Тодоренко появилась на мероприятии без нижнего белья
Сегодня, 12:31
Несколько дней назад в столице прошло светское мероприятие, собравшее большое количество звезд.
Одной из гостей вечера стала популярная телеведущая Регина Тодоренко, которая выглядила очень эффектно. Регина выбрала для выхода в свет шикарное платье с глубоким декольте и высоким вырезом.
Да еще и телеведущая забыла надеть под наряд нижнее белье, что бросилось в глаза всех присутствующих, когда разрез оголил бедро 27-летней Тодоренко. Несомненно, в этот вечер телеведущая стала самой запоминающейся персоной.
Да еще и телеведущая забыла надеть под наряд нижнее белье, что бросилось в глаза всех присутствующих, когда разрез оголил бедро 27-летней Тодоренко. Несомненно, в этот вечер телеведущая стала самой запоминающейся персоной.
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Ключевые слова: Регина Тодоренко
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Автор: zvezdaПерейти в галерею
Автор фото: Instagram
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Автор фото: Instagram
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