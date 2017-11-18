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Регина Тодоренко появилась на мероприятии без нижнего белья

Сегодня, 12:31
Несколько дней назад в столице прошло светское мероприятие, собравшее большое количество звезд.

Регина Тодоренко появилась на мероприятии без нижнего белья
Одной из гостей вечера стала популярная телеведущая Регина Тодоренко, которая выглядила очень эффектно. Регина выбрала для выхода в свет шикарное платье с глубоким декольте и высоким вырезом.

Регина Тодоренко появилась на мероприятии без нижнего белья


Да еще и телеведущая забыла надеть под наряд нижнее белье, что бросилось в глаза всех присутствующих, когда разрез оголил бедро 27-летней Тодоренко. Несомненно, в этот вечер телеведущая стала самой запоминающейся персоной.

Регина Тодоренко появилась на мероприятии без нижнего белья

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Ключевые слова: Регина Тодоренко

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Автор: zvezda

Автор фото: Instagram

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