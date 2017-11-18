Регина Тодоренко появилась на мероприятии без нижнего белья

Одной из гостей вечера стала популярная телеведущая Регина Тодоренко, которая выглядила очень эффектно. Регина выбрала для выхода в свет шикарное платье с глубоким декольте и высоким вырезом.Да еще и телеведущая забыла надеть под наряд нижнее белье, что бросилось в глаза всех присутствующих, когда разрез оголил бедро 27-летней Тодоренко. Несомненно, в этот вечер телеведущая стала самой запоминающейся персоной.