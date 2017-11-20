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Фаворитка Владимира Кристовского модель Анна Грановская отправляется на конкурс «Top Model on the World»

Сегодня, 10:27
Солист группы «UMA2RMAN» Владимир Кристовский не смог не оценить красоту и талант Анны Грановской, посвятив ей песню.

Фаворитка Владимира Кристовского модель Анна Грановская отправляется на конкурс «Top Model on the World»
Модель Анна Грановская олицетворяет собой тот тип яркой красоты, который не является провокационным или поверхностным. За внешней эффектностью чувствуется не только внутренняя сила, но и глубина, душевная теплота и где-то даже застенчивость.

Не исключено, что именно эти качества позволили ей завоевывать титулы на конкурсах красоты «MissPlanet 2016», «Miss Bikini Azerbaijan 2016» и конечно получать многочисленные приглашения для участия в фотосессиях для российского и зарубежного глянца.

Фаворитка Владимира Кристовского модель Анна Грановская отправляется на конкурс «Top Model on the World»


Вот и недавно девушка приняла участие в знаковом конкурсе красоты «Miss Top Fire», где не просто блистала на подиуме, а представила на суд зрителей и жюри свой артистический певческий талант, исполнив кавер-версию одной из композиций мировой звезды Rihanna. Исполнение так тронуло жюри и гостей, что специально приглашённый на вечер солист группы «UMA2RMAN» Владимир Кристовский выразил своё восхищение Анной и спел для неё песню.

Фаворитка Владимира Кристовского модель Анна Грановская отправляется на конкурс «Top Model on the World»


На конкурсе Анна Грановская получила сразу две награды, завоевав почётные звания – 1я Вице-мисс Top Fire Grand Prix и Miss Top Model, и уже в ближайший месяц отправится в Париж, где представит нашу страну на престижном международном конкурсе «Top Model on the World».
Никаких сомнений в том, что Анна самым достойным образом выступит во Франции, конечно, нет.

Фаворитка Владимира Кристовского модель Анна Грановская отправляется на конкурс «Top Model on the World»

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Ключевые слова: Владимир Кристовский, Анна Грановская

Количество просмотров: 5 616
Автор: Lili

Автор фото: Пресс-служба

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