Стоит отметить, что несколько дней назад Клум шокировала всех, опубликовав в своем микроблоге снимок, на котором в полностью обнаженном виде принимает солнечные ванные на пляже.
Хайди Клум подчеркнула свою сексуальность откровенным нарядом
Сегодня, 14:30
Знаменитая модель Хайди Клум часто заставляет говорить о себе, появляясь на светских раутах в откровенных нарядах или размещая сексуальные снимки.
Недавно в Лос-Анджелесе на церемонии вручения престижной музыкальной премии American Music Awards на красной ковровой дорожке появилась и Хайди Клум. Она выбрала для выхода в свет облегающее платье с очень глубоким декольте и откровенным вырезом на спине, продемонстрировав все прелести своей фигуры.
Стоит отметить, что несколько дней назад Клум шокировала всех, опубликовав в своем микроблоге снимок, на котором в полностью обнаженном виде принимает солнечные ванные на пляже.
Стоит отметить, что несколько дней назад Клум шокировала всех, опубликовав в своем микроблоге снимок, на котором в полностью обнаженном виде принимает солнечные ванные на пляже.
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Ключевые слова: Хайди Клум
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Количество просмотров: 4 602
Автор: zvezdaПерейти в галерею
Автор фото: Instagram
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Автор фото: Instagram
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