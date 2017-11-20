Звёзды.ru
Музыка Бьюти видео
Все новости Досье звезд Звезды Инстаграм Восходящие звезды Фотогалереи Фотосессии
Добавить в закладки

Хайди Клум подчеркнула свою сексуальность откровенным нарядом

Сегодня, 14:30
Знаменитая модель Хайди Клум часто заставляет говорить о себе, появляясь на светских раутах в откровенных нарядах или размещая сексуальные снимки.

Хайди Клум подчеркнула свою сексуальность откровенным нарядом
Недавно в Лос-Анджелесе на церемонии вручения престижной музыкальной премии American Music Awards на красной ковровой дорожке появилась и Хайди Клум. Она выбрала для выхода в свет облегающее платье с очень глубоким декольте и откровенным вырезом на спине, продемонстрировав все прелести своей фигуры.

Хайди Клум подчеркнула свою сексуальность откровенным нарядом


Стоит отметить, что несколько дней назад Клум шокировала всех, опубликовав в своем микроблоге снимок, на котором в полностью обнаженном виде принимает солнечные ванные на пляже.

Хайди Клум подчеркнула свою сексуальность откровенным нарядом

← Марго Робби находится в интересном по... Белла Хадид оконфузилась на показе ни... →

Ключевые слова: Хайди Клум

Количество просмотров: 4 602
Автор: zvezda

Автор фото: Instagram

Поделись с друзьями:
Перейти в галерею

Похожие новости
Хайди Клум показала снимок, на котором загорает в обнаженном виде
Возлюбленный Хайди Клум целуется с другой
Хайди Клум ошиблась с выбором наряда
Хайди Клум показала худощавую фигуру на Сен-Бартс
Самое популярное за неделю
Комментарии

В сети появились кадры, приуроченные к 70-летию брака королевы Елизаветы II и принца Филиппа Королева Великобритании Елизавета II и её супруг принц Филипп отмечают платиновую свадьбу.
Белла Хадид оконфузилась на показе нижнего белья Популярную модель Беллу Хадид подвёл очередной комплект, который она демонстрировала на подиуме.
Хайди Клум подчеркнула свою сексуальность откровенным нарядом Знаменитая модель Хайди Клум часто заставляет говорить о себе, появляясь на светских раутах в откровенных нарядах или размещая сексуальные снимки.
Марго Робби находится в интересном положении Западные таблоиды практически каждый день сообщают об очередной беременной звездной персоне.
Татьяна Буланова искренне удивляется лжи экс-супруга о разводе Около года назад стало известно о разводе популярной певицы Татьяны Булановой и ее мужа, футболиста Владислава Радимова, о чем певица сообщила сама.
TimeOut.ru Film.ru Cars.ru Hi-Fi.ru NewsLand.com Все проекты
C-Media Рейтинг@Mail.ru © 2004—2017 Звёзды.ru

Мобильная версия | Обратная связь | Правообладателям | RSS

Некоторые материалы сайта содержат информацию для лиц 18+

ООО «Си-медиа», являющееся владельцем данного ресурса, доводит до вашего сведения, что любая перепечатка материалов сайта возможна только при наличии прямой индексируемой гиперссылки и указания названия первоисточника.