Хайди Клум подчеркнула свою сексуальность откровенным нарядом

Недавно в Лос-Анджелесе на церемонии вручения престижной музыкальной премии American Music Awards на красной ковровой дорожке появилась и Хайди Клум. Она выбрала для выхода в свет облегающее платье с очень глубоким декольте и откровенным вырезом на спине, продемонстрировав все прелести своей фигуры.Стоит отметить, что несколько дней назад Клум шокировала всех, опубликовав в своем микроблоге снимок, на котором в полностью обнаженном виде принимает солнечные ванные на пляже.