Звёзды.ru
Музыка Бьюти видео
Все новости Досье звезд Звезды Инстаграм Восходящие звезды Фотогалереи Фотосессии
Добавить в закладки

Белла Хадид оконфузилась на показе нижнего белья

Сегодня, 20:11
Популярную модель Беллу Хадид подвёл очередной комплект, который она демонстрировала на подиуме.

Белла Хадид оконфузилась на показе нижнего белья
Накануне в Шанхае состоялся грандиозный показ коллекции нижнего белья от бренда Victoria's Secret. Нынешнее шоу ознаменовалось сразу несколькими скандалами - сначала в Китай не пустили певицу Кэти Перри (под её композиции девушки должны были демонстрировать коллекцию), затем в визе отказали трём моделям из России и одной из Украины, также въезд был запрещен Джиджи Хадид.

Белла Хадид оконфузилась на показе нижнего белья


Белла Хадид оконфузилась на показе нижнего белья


Зато родная сестра Джиджи, 21-летняя Белла беспрепятственно прибыла на показ, однако, и у неё не всё прошло гладко. Во время показа очередного роскошного комплекта белья зрители могли наблюдать обнаженную грудь модели - всему виной слишком низкая линия декольте бюстгальтера. Но на настроении звезды это происшествие никак не сказалось и в этот вечер она непривычно много улыбалась, чему были крайне удивлены её поклонники.

Белла Хадид оконфузилась на показе нижнего белья


Белла Хадид оконфузилась на показе нижнего белья


Белла Хадид оконфузилась на показе нижнего белья


Белла Хадид оконфузилась на показе нижнего белья

← Хайди Клум подчеркнула свою сексуальн... В сети появились кадры, приуроченные к... →

Ключевые слова: Белла Хадид

Количество просмотров: 35 672
Автор: Katarina

Автор фото: instagram, vk.com, daily mail, the sun

Поделись с друзьями:
Перейти в галерею

Похожие новости
Джиджи Хадид не сможет выйти на подиум в показе Victoria's Secret
Начинающая модель Белла Хадид на показе круизной коллекции Dior
Джиджи Хадид одела на показ рваные, огромные джинсы и боди с глубочайшим вырезом
ДжиДжи Хадид посетила модный показ в умопомрачительном комбинезоне
Самое популярное за неделю
Комментарии

В сети появились кадры, приуроченные к 70-летию брака королевы Елизаветы II и принца Филиппа Королева Великобритании Елизавета II и её супруг принц Филипп отмечают платиновую свадьбу.
Белла Хадид оконфузилась на показе нижнего белья Популярную модель Беллу Хадид подвёл очередной комплект, который она демонстрировала на подиуме.
Хайди Клум подчеркнула свою сексуальность откровенным нарядом Знаменитая модель Хайди Клум часто заставляет говорить о себе, появляясь на светских раутах в откровенных нарядах или размещая сексуальные снимки.
Марго Робби находится в интересном положении Западные таблоиды практически каждый день сообщают об очередной беременной звездной персоне.
Татьяна Буланова искренне удивляется лжи экс-супруга о разводе Около года назад стало известно о разводе популярной певицы Татьяны Булановой и ее мужа, футболиста Владислава Радимова, о чем певица сообщила сама.
TimeOut.ru Film.ru Cars.ru Hi-Fi.ru NewsLand.com Все проекты
C-Media Рейтинг@Mail.ru © 2004—2017 Звёзды.ru

Мобильная версия | Обратная связь | Правообладателям | RSS

Некоторые материалы сайта содержат информацию для лиц 18+

ООО «Си-медиа», являющееся владельцем данного ресурса, доводит до вашего сведения, что любая перепечатка материалов сайта возможна только при наличии прямой индексируемой гиперссылки и указания названия первоисточника.