Белла Хадид оконфузилась на показе нижнего белья

Накануне в Шанхае состоялся грандиозный показ коллекции нижнего белья от бренда Victoria's Secret. Нынешнее шоу ознаменовалось сразу несколькими скандалами - сначала в Китай не пустили певицу Кэти Перри (под её композиции девушки должны были демонстрировать коллекцию), затем в визе отказали трём моделям из России и одной из Украины, также въезд был запрещен Джиджи Хадид.Зато родная сестра Джиджи, 21-летняя Белла беспрепятственно прибыла на показ, однако, и у неё не всё прошло гладко. Во время показа очередного роскошного комплекта белья зрители могли наблюдать обнаженную грудь модели - всему виной слишком низкая линия декольте бюстгальтера. Но на настроении звезды это происшествие никак не сказалось и в этот вечер она непривычно много улыбалась, чему были крайне удивлены её поклонники.