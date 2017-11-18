Зато родная сестра Джиджи, 21-летняя Белла беспрепятственно прибыла на показ, однако, и у неё не всё прошло гладко. Во время показа очередного роскошного комплекта белья зрители могли наблюдать обнаженную грудь модели - всему виной слишком низкая линия декольте бюстгальтера. Но на настроении звезды это происшествие никак не сказалось и в этот вечер она непривычно много улыбалась, чему были крайне удивлены её поклонники.
Белла Хадид оконфузилась на показе нижнего белья
Сегодня, 20:11
Популярную модель Беллу Хадид подвёл очередной комплект, который она демонстрировала на подиуме.
Накануне в Шанхае состоялся грандиозный показ коллекции нижнего белья от бренда Victoria's Secret. Нынешнее шоу ознаменовалось сразу несколькими скандалами - сначала в Китай не пустили певицу Кэти Перри (под её композиции девушки должны были демонстрировать коллекцию), затем в визе отказали трём моделям из России и одной из Украины, также въезд был запрещен Джиджи Хадид.
Зато родная сестра Джиджи, 21-летняя Белла беспрепятственно прибыла на показ, однако, и у неё не всё прошло гладко. Во время показа очередного роскошного комплекта белья зрители могли наблюдать обнаженную грудь модели - всему виной слишком низкая линия декольте бюстгальтера. Но на настроении звезды это происшествие никак не сказалось и в этот вечер она непривычно много улыбалась, чему были крайне удивлены её поклонники.
Зато родная сестра Джиджи, 21-летняя Белла беспрепятственно прибыла на показ, однако, и у неё не всё прошло гладко. Во время показа очередного роскошного комплекта белья зрители могли наблюдать обнаженную грудь модели - всему виной слишком низкая линия декольте бюстгальтера. Но на настроении звезды это происшествие никак не сказалось и в этот вечер она непривычно много улыбалась, чему были крайне удивлены её поклонники.
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Ключевые слова: Белла Хадид
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Количество просмотров: 35 672
Автор: KatarinaПерейти в галерею
Автор фото: instagram, vk.com, daily mail, the sun
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Автор фото: instagram, vk.com, daily mail, the sun
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