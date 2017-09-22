"Наконец-то! SNC декабрь и результат наших экспериментов с командой #sncmagazine. Это было смело, быстро и очень красиво" - написала Полина. Пока не ясно, на самом ли деле певица побрилась наголо или это просто фотошоп, однако большинство поклонников восприняло новый имидж всерьёз, назвав такую прическу очень смелым решением.
Полина Гагарина шокировала поклонников, побрившись наголо
Вчера, 23:54
Певица Полина Гагарина показала результат очень смелого эксперимента со своим имиджем.
Чего от популярной звезды фанаты точно не ожидали, так это подобной прически, точнее её полного отсутствия. В таком крайне неожиданном образе Гагарина появилась на обложке издания S'N'C.
"Наконец-то! SNC декабрь и результат наших экспериментов с командой #sncmagazine. Это было смело, быстро и очень красиво" - написала Полина. Пока не ясно, на самом ли деле певица побрилась наголо или это просто фотошоп, однако большинство поклонников восприняло новый имидж всерьёз, назвав такую прическу очень смелым решением.
"Наконец-то! SNC декабрь и результат наших экспериментов с командой #sncmagazine. Это было смело, быстро и очень красиво" - написала Полина. Пока не ясно, на самом ли деле певица побрилась наголо или это просто фотошоп, однако большинство поклонников восприняло новый имидж всерьёз, назвав такую прическу очень смелым решением.
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Ключевые слова: Полина Гагарина
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Количество просмотров: 9 763
Автор: KatarinaПерейти в галерею
Автор фото: instagram
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Автор фото: instagram
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