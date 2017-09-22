Полина Гагарина шокировала поклонников, побрившись наголо

Чего от популярной звезды фанаты точно не ожидали, так это подобной прически, точнее её полного отсутствия. В таком крайне неожиданном образе Гагарина появилась на обложке издания S'N'C."Наконец-то! SNC декабрь и результат наших экспериментов с командой #sncmagazine. Это было смело, быстро и очень красиво" - написала Полина. Пока не ясно, на самом ли деле певица побрилась наголо или это просто фотошоп, однако большинство поклонников восприняло новый имидж всерьёз, назвав такую прическу очень смелым решением.